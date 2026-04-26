„Vreți astfel de oameni lângă casa dumneavoastră?” Premierul unei țări UE cere interzicerea soldaților ruși în spațiul Schengen

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a declarat că majoritatea soldaților ruși sunt „criminali” și ar trebui ținuți definitiv în afara spațiului Schengen. Acesta dorește să transforme propunerea într-o politică la nivelul întregii Uniuni Europene.

„Vreți astfel de oameni lângă casa dumneavoastră? Nu, nu vreți”, a spus acesta, potrivit Euronews, aflat la reuniunea UE din Cipru.

Potrivit acestuia, soldații ruși care au participat la invazia pe scară largă a Ucrainei ar trebui să fie interziși pe viață în spațiul Schengen.

„Ce vor face acești oameni? Majoritatea sunt criminali, dar în Rusia sunt tratați ca eroi. Vor fi organizați în Wagner II, Wagner III, armate private, și vor opera în Europa, Asia, Africa, pe toate continentele”, a declarat Michal în cadrul interviului acordat Euronews.

Estonia a început să promoveze această măsură încă de la începutul anului și a obținut treptat sprijinul altor state membre, până când Consiliul European a inclus proiectul în concluziile oficiale ale summitului din martie.

Liderii UE au cerut Comisiei să analizeze posibile soluții, fără a afecta competențele statelor membre. Fiecare țară decide acordarea vizelor, dar regulile sunt comune, iar responsabilitatea gestionării situației trebuie împărțită între toate statele UE.

„Estonia a interzis deja accesul pentru aproximativ 1.300 de combatanți ruși”, a declarat premierul estonian.

„Putem face mai mult, putem face de zece ori mai mult, dar nu putem gestiona un milion de soldați de unii singuri. Avem nevoie de ajutorul tuturor.”

Înaltul Reprezentant Kaja Kallas, care coordonează aceste eforturi, a declarat că propunerea privind interdicția în Schengen va fi pregătită până la reuniunea liderilor din iunie.

Michal a vorbit cu Euronews înaintea unei reuniuni informale a liderilor UE din Cipru, țara care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului.

Președintele Ciprului, Nikos Christodoulides, a readus în discuție Articolul 42.7 din tratatele UE, care prevede asistență reciprocă în caz de agresiune armată, deși acesta a fost folosit o singură dată și nu are un mecanism clar.

Fiind în afara NATO, Ciprul nu beneficiază de Articolul 5, însă Kristen Michal consideră că cele două mecanisme pot funcționa împreună.

„Totul ține de necesitate”, a spus el. „De regulă, există o suprapunere între acțiuni, pentru că ai nevoie de sprijin și de aliați care să acționeze împreună cu tine.”