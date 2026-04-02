Ministrul de externe al Estoniei: Europa are nevoie și de garanții de securitate din partea Ucrainei

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a declarat că Europa are nevoie de garanții de securitate din partea Ucrainei, datorită vastei sale experiențe în purtarea războiului. Pe pagina sa din X, el a adăugat că acum este momentul să profităm de această șansă istorică de a elimina „zonele gri”, de a integra Ucraina în Europa și de a schimba sistemul de securitate european.

„Garanțiile reale de securitate ar trebui să includă apartenența la NATO sau ceva similar. Nu este vorba doar de protejarea Ucrainei de către noi, ci și de protejarea fiabilă a țărilor din partea Ucrainei, deoarece aceasta este acum cea mai mare, mai puternică și mai experimentată forță militară din regiunea noastră”, a remarcat Tsahkna.

Ministrul estonian de externe a menționat că acest lucru trebuie analizat în comun, deoarece așa-numitele țări neutre și zonele tampon îi dau de fapt „undă verde” dictatorului rus Vladimir Putin pentru a continua agresiunea împotriva Europei.

„Trebuie să înțelegem că aceasta este oportunitatea noastră. Ucraina luptă acum nu doar pentru ea însăși și libertatea sa, ci ne oferă și timp să creăm un nou sistem de securitate în Europa”, a subliniat Tsahkna.

Declarațiile vin după ce președintele Donald Trump și ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că Donald Trump „reevaluează” implicarea Washingtonului în Alianța Nord Atlantică. Potrivit acestuia, această analiză ar putea influența inclusiv nivelul sprijinului acordat Ucrainei.

Whitaker a făcut aceste precizări după ce aliații NATO — majoritatea europeni — au respins solicitarea lui Trump de a susține o operațiune militară în zona strâmtorii Ormuz. Într-un interviu acordat NewsNation, el a subliniat că președintele american analizează în ansamblu rolul Statelor Unite în alianță, dar și implicarea în sprijinul acordat Europei.

Ulterior, într-o intervenție la Fox News, ambasadorul a reluat ideea, evocând opinii similare exprimate de alți oficiali americani, potrivit cărora NATO ar funcționa ca „o stradă cu sens unic”, avantajoasă în principal pentru Europa.

„Trebuie să fie un parteneriat real… Statele Unite trebuie să aibă beneficii și avantaje. Altfel, am ajunge să susținem securitatea Europei fără reciprocitate”, a adăugat acesta.

Ministrul Apărării din Estonia protestează: Nu știm ce vrea Trump de la noi

Estonia este dispusă să ajute Statele Unite să securizeze Strâmtoarea Hormuz, dar nu este sigură ce dorește de fapt administrația Trump să facă aliații săi din NATO, a declarat miercuri un important ministru estonian.

Președintele Donald Trump pare să fie pe punctul de a -și retrage țara din NATO , invocând refuzul țărilor europene de a se alătura pe deplin SUA și războiul Israelului împotriva Iranului. Însă chiar și țările care sunt deschise să-l ajute pe Trump se luptă să descifreze ce vrea SUA de la ele.

Într-o vizită recentă la Washington, ministrul Apărării, Hanno Pevkur, a observat că Trump a spus mai întâi „că [NATO] ar trebui să facă ceva împreună cu ei [SUA] în Orientul Mijlociu, apoi a spus că nu avem nevoie de aliați și apoi a spus că aliații ar trebui să o facă singuri”.

„Așadar, în doar trei zile a avut trei mesaje direcționate diferite”, a declarat el miercuri pentru POLITICO.

Spre deosebire de alte țări europene, Estonia a declarat că este dispusă să discute cum ar putea ajuta la redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

La mijlocul lunii martie, Pevkur a zburat la Washington, unde s-a întâlnit cu înalți oficiali americani din domeniul apărării și i-a transmis că Estonia este, după cum spunea el, „ gata de discuții ”.

Dar de atunci, a spus el, nu a primit nicio informație suplimentară cu privire la tipul de sprijin pe care îl solicită SUA.

„Chiar și astăzi, dimineața, am avut o întâlnire cu șeful apărării și nu există nicio claritate din partea CENTCOM-ului american sau a altor instituții, nici măcar la nivel politic, cu privire la ceea ce [Statele Unite] solicită aliaților”, a declarat Pevkur.

În circumstanțe normale, a continuat el, aliații ar primi o cerere clară de asistență pe canale militare, diplomatice sau politice.

În opinia sa, aliații NATO ar fi atunci deschiși cel puțin să discute cererea, la fel ca Estonia. „Dar asta nu înseamnă că ne aruncăm în neclaritate sau că ne aruncăm în ceva ce nu știm ce este”, a clarificat el.

Ministrul apărării a contestat vehement caracterizarea lui Trump conform căreia aliații NATO ar abandona Statele Unite la nevoie, invocând implicarea Estoniei în Afganistan și Irak de la începutul secolului.

„Proporțional, suma pe care am pierdut-o în aceste conflicte este egală cu [cea suferită de] SUA, așa că ne-am sacrificat ca națiune, ca armată, ne-am sacrificat poporul pentru obiectivul comun, acela de a avea pace în lume”, a spus el.

Diviziunea în cadrul NATO, a avertizat Pevkur, este în beneficiul Moscovei.

„Cred că pentru toți aliații, chiar în acest moment, este important să construiască poduri, nu să distrugă podurile. Pentru că exact asta vrea să vadă Putin, adică Occidentul este divizat”, a spus el.

Estonia, care se învecinează cu Rusia, și-a intensificat arsenalele de arme și și-a extins infrastructura de apărare pe măsură ce războiul din Ucraina a început să se extindă peste granițele sale.

În ultima săptămână, peste o duzină de drone ucrainene rătăcite au intrat în spațiul aerian estonian. Ucraina a acuzat Rusia că bruiază în mod deliberat dronele pentru a le redirecționa spre țările baltice.

Până în prezent, a declarat ministrul estonian al apărării, războiul din Iran a cauzat „mici întârzieri” în livrarea armelor fabricate în Israel, în timp ce o „cantitate semnificativă de muniție americană”, inclusiv sisteme de artilerie HIMARS, este încă pe cale să fie livrată.

„Sper că putem avea încredere în cuvintele președintelui Trump că acest război din Iran se va termina în câteva săptămâni”, a conchis el.

Trump spune că SUA nu ar fi trebuit să „ajute Ucraina”

Președintele Casei Albe, Donald Trump, a declarat, în timpul unei conversații cu reporterii, că Statele Unite nu ar fi trebuit „să pătrundă în Ucraina”.

„Cheltuim miliarde. Știți, nu trebuia să mergem în Ucraina. Ucraina este la mii de kilometri distanță, peste ocean. I-am ajutat. Am avut un președinte care a fost doar un prost: le-a dat 350 de miliarde de dolari, nu a primit nimic în schimb, le-a dat atât de mulți bani, a cheltuit atât de multă muniție.”

„Acum producem muniție în toată țara pentru că avem nevoie de ea, pentru că el a dat atât de mult Ucrainei și nu a primit nimic în schimb. Și eu le vând muniție. Uniunea Europeană plătește pentru asta.”

Trump a amenințat că va retrage ajutorul financiar către Ucraina pentru a forța NATO să se alăture operațiunii din Strâmtoarea Ormuz

Președintele american Donald Trump a amenințat că va întrerupe livrările de arme către Ucraina pentru a face presiuni asupra aliaților europeni să se alăture unei „coaliții a celor dispuși” să deschidă Strâmtoarea Ormuz, a relatat The Financial Times , citând surse familiare cu discuțiile.

Strâmtoarea a fost închisă efectiv de Iran după ce SUA și Israelul au lansat atacuri asupra Republicii Islamice la sfârșitul lunii februarie, blocând ruta care transportă în mod normal o cincime din rezervele mondiale de petrol.

Luna trecută, președintele SUA a cerut ca forțele navale NATO să îl ajute să deschidă calea navigabilă îngustă , dar a fost respins de capitalele europene, care au spus că acest lucru este imposibil atât timp cât conflictul este în desfășurare, iar unii au remarcat, de asemenea, că acesta nu este războiul lor.

Trei oficiali familiarizați cu discuțiile au declarat că, în replică, Trump a amenințat că va întrerupe livrările prin intermediul mecanismului „Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei” (PURL), o inițiativă NATO de achiziționare a armelor pentru Ucraina, finanțată de țările europene.

Drept urmare, și la insistențele secretarului general al NATO, Mark Rutte, un grup de țări, inclusiv membri cheie ai alianței, Franța, Germania și Regatul Unit, au emis o declarație convenită în grabă pe 19 martie, în care precizau: „Ne exprimăm disponibilitatea de a ne uni eforturilor adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoarea [Ormuz] ” .

Unul dintre oficialii familiarizați cu discuțiile a declarat: „Rutte a fost cel care a insistat asupra unei declarații comune, deoarece Trump a amenințat că se va retrage din PURL și că va înceta complet să sprijine Ucraina. Declarația a fost pregătită rapid la momentul respectiv, iar alte țări s-au alăturat ulterior, deoarece pur și simplu nu a existat timp pentru a invita imediat pe toată lumea să semneze.”

Potrivit a doi oficiali, Rutte a avut mai multe conversații telefonice cu Trump și secretarul de stat american Marco Rubio în cele două zile premergătoare publicării declarației.