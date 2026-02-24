UE va reduce misiunea diplomatică rusă și va interzice intrarea foștilor militari ai Federației Ruse. Războiul nu mai e doar pe front

Europa se pregătește să reducă drastic numărul diplomaților ruși și să oprească intrarea a sute de mii de foști soldați ruși în spațiul Schengen, ca răspuns la pericolele de spionaj și subversiune, a anunțat Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate.

„Nu vrem ca criminalii de război să umble liber pe străzile noastre”, a spus Kallas, după reuniunea miniștrilor de externe din UE.

Decizia vizează reducerea efectivului misiunii diplomatice ruse la 40 de persoane, pentru a limita riscul abuzurilor diplomatice și al activităților de spionaj. În paralel, Uniunea Europeană, împreună cu executivul european, lucrează la măsuri care să împiedice accesul masiv al foștilor militari ruși în statele membre.

Războiul nu mai e doar pe front

În discursul său, Kallas a subliniat că războaiele moderne nu se mai duc doar cu tancuri și drone, ci și cu minciuni și algoritmi. Rusia, a avertizat oficialul european, pregătește anul acesta cheltuieli uriașe pentru campanii de dezinformare și manipulare în mediul online.

„Nu putem pierde războiul informațional. Protecția implică atât apărare, cât și acțiuni active. O apărare există deja, următorul pas sunt măsuri hotărâte împotriva adversarilor din mediul digital”, a explicat Kallas.

Mai multe state europene au început deja să limiteze prezența diplomatică rusă din cauza suspiciunilor de spionaj. În martie anul trecut, Belgia a reclamat activități de spionaj ale unui diplomat rus. În ciuda acestei situații, Moscova l-a numit pe respectivul diplomat șef al misiunii Rusiei la Belgrad, în cadrul celui mai important organism european de securitate.

UE trimite astfel un semnal ferm: spațiul european nu mai poate fi tratat ca un teren neutru pentru servicii secrete străine și campanii de manipulare, iar siguranța cetățenilor primează.