„Vom suferi lucruri pe care nici nu ni le putem imagina”. Avertismentul dur al unui general german pentru Europa

Europa ar putea ajunge să trăiască „lucruri pe care nici nu ni le putem imagina” dacă Rusia își continuă escaladarea confruntării cu Occidentul. Avertismentul vine din partea generalului-maior Wolf-Jürgen Stahl, președintele Academiei Federale pentru Politică de Securitate din Germania, într-un moment în care tensiunile dintre Moscova și NATO rămân ridicate, iar războiul din Ucraina se apropie de încheierea celui de-al patrulea an.

Oficialul german susține că Moscova poartă deja un război hibrid împotriva statelor occidentale, inclusiv prin atacuri cibernetice persistente asupra Germaniei. În evaluarea sa, președintele rus Vladimir Putin ar fi angajat într-o misiune strategică împotriva Occidentului, scrie The Sun.

„Dacă va avea oportunitatea, va folosi mijloacele militare”, a spus Stahl, adăugând că ordinea liberal-democratică europeană se află sub presiune.

Teama unei fisuri în interiorul NATO

Generalul a ridicat și o întrebare sensibilă: cum ar reacționa liderii europeni dacă trupe ruse ar ocupa teritoriu al Alianței Nord-Atlantice? Potrivit lui, ar putea exista voci care să ceară imediat soluții exclusiv diplomatice, evitând confruntarea militară directă.

Pentru NATO, un asemenea scenariu ar ridica o problemă fundamentală: cum este restabilit controlul asupra teritoriului – nu doar juridic („de jure”), ci și în fapt („de facto”)?

„Lumea pare să se destrame”, a avertizat Stahl, descriind contextul global drept turbulent și imprevizibil. El a subliniat că cei patru piloni ai securității germane – Uniunea Europeană, NATO, forța economică și coeziunea socială – sunt supuși unei presiuni în creștere.

Exerciții militare și puncte sensibile

Germania găzduiește în prezent exercițiul anual „Steadfast Dart” al NATO, o simulare menită să testeze viteza de reacție și coordonarea forțelor aliate. În acest an, scenariul s-a concentrat asupra unei ipoteze strategice majore: ocuparea de către Rusia a Coridorului Suwalki – o fâșie de aproximativ 65 de kilometri la granița dintre Polonia și Lituania, singura legătură terestră a statelor baltice cu restul Alianței.

Pentru Varșovia, amenințarea este una concretă. După ce Polonia a doborât drone rusești care i-au încălcat spațiul aerian în septembrie, discuțiile despre consolidarea capacităților de apărare s-au intensificat. Președintele Karol Nawrocki a declarat că sprijină aderarea Poloniei la un „proiect nuclear”, argumentând că securitatea națională trebuie întărită într-un context regional instabil.

Umbrela nucleară americană

În acest context, Stahl și-a exprimat încrederea că Statele Unite vor continua să ofere așa-numita „umbrelă nucleară” aliaților europeni din NATO – o garanție strategică prin care Washingtonul își asumă descurajarea nucleară în numele partenerilor săi.

Chiar dacă președintele american Donald Trump a sugerat, în trecut, reducerea prezenței convenționale americane în Europa, generalul german consideră că nu este în interesul Washingtonului ca state precum Polonia să dezvolte propriile arsenale nucleare.

La Berlin, cancelarul Friedrich Merz a exclus dezvoltarea unei capacități nucleare proprii, dar a admis că Germania ar putea, teoretic, găzdui focoase britanice sau franceze în cadrul aranjamentelor NATO existente.

Negocieri dificile și un impas prelungit

Avertismentele vin într-un moment în care Rusia își continuă ofensiva în Ucraina, iar negocierile mediate de Statele Unite s-au încheiat recent fără progrese semnificative. Discuțiile desfășurate la Geneva au fost descrise de ambele părți drept dificile, principalele divergențe vizând concesiile teritoriale.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că rezultatele nu sunt suficiente și că aspectele politice sensibile, inclusiv posibilele compromisuri și o eventuală întâlnire la nivel înalt, nu au fost încă soluționate.

La rândul său, Moscova a calificat discuțiile drept „dificile, dar constructive”.

În ultimele zile, Donald Trump a transmis că succesul negocierilor depinde în mare măsură de Kiev, afirmând că Ucraina trebuie să vină rapid la masa tratativelor.

Donbas – punctul nevralgic

Principalul obstacol rămâne teritoriul, în special regiunea Donbas din estul Ucrainei. Rusia solicită controlul integral asupra acesteia, în timp ce forțele sale dețin deja o mare parte din teritoriu.

Pentru Kiev, orice acord care ar presupune renunțarea la teritoriu suveran este dificil de acceptat. Volodimir Zelenski a declarat că poporul ucrainean nu ar ierta un asemenea compromis.

Pe măsură ce conflictul se prelungește, avertismentele privind o posibilă extindere a confruntării devin tot mai apăsătoare. Pentru Europa, miza nu este doar stabilitatea regională, ci însăși arhitectura de securitate construită după Războiul Rece.

Iar întrebarea care planează asupra continentului rămâne deschisă: este vorba despre o criză prelungită sau despre preludiul unei confruntări mai ample?