Rutte anunță o „schimbare de mentalitate” în NATO: Europa își asumă conducerea, Rusia are „pierderi uluitoare”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că, la reuniunea ministerială a Alianței desfășurată la Bruxelles, a fost vizibilă „o schimbare de mentalitate” în rândul liderilor occidentali. Potrivit acestuia, Europa își asumă tot mai clar un rol de lider în domeniul apărării, în cadrul NATO.

Mark Rutte a subliniat că vechile nemulțumiri ale Statelor Unite legate de nivelul scăzut al cheltuielilor de apărare în Europa încep să țină de trecut, relatează The Guardian. „Am avut ani, decenii de plângeri din partea SUA cu privire la faptul că în Europa nu se cheltuia suficient pentru apărare. Acest lucru s-a schimbat de la summitul de la Haga. Schimbarea de mentalitate constă în faptul că ieri, în sală, am simțit cu toții o clară convergență de viziune și de unitate”, a declarat secretarul general al NATO.

El a adăugat că această evoluție se vede clar în poziționarea actuală a statelor membre. „Europa chiar își asumă mai mult. Europa preia un rol de lider mai pronunțat în cadrul NATO”, a afirmat Rutte.

Sprijin pentru Ucraina și avertisment privind propaganda rusă

Referindu-se la războiul din Ucraina, șeful NATO a insistat asupra necesității ca Alianța să continue și să intensifice sprijinul pentru Kiev. „Trebuie să ne continuăm sprijinul și să facem mai mult pentru Ucraina”, a spus acesta.

În același timp, Mark Rutte a avertizat statele membre să nu cadă în „capcana propagandei ruse”, susținând că realitatea de pe front contrazice imaginea de forță promovată de Moscova. Potrivit lui, Rusia suferă „pierderi uluitoare” în timp ce își continuă agresiunea.

„Vor ca noi să îi percepem pe ruși drept un urs puternic. Nu e un urs puternic, are viteza unui melc de grădină. S-ar putea spune că înaintează prin Ucraina cu viteza greoaie a unui melc de grădină, așa că să nu cădem în capcana propagandei ruse”, a declarat secretarul general al NATO.