Șeful Ministerului de Externe al Estoniei, Margus Tsahkna, a respins ideea că țara sa ar fi „cea mai vulnerabilă din Europa” în fața unui posibil atac rusesc, catalogând astfel de afirmații drept fake news, potrivit relatărilor DW. „Desigur, dacă te uiți pe hartă, astfel de concluzii par logice”, a recunoscut diplomatul.

Totuși, Tsahkna a avertizat că, în cazul unui atac real, forțele de apărare estoniene ar muta conflictul pe teritoriul Rusiei. „În viața reală, ne consolidăm capabilitățile. NATO este mai puternic ca niciodată”, a declarat el, chiar în contextul exercițiului eșuat „Erinaceus 2025”, desfășurat pe teritoriul Estoniei. „Avem deja planuri de apărare, ceea ce înseamnă că nu așteptăm pasiv. Dacă Rusia ne va invada, prin rezistență activă vom duce războiul înapoi pe teritoriul agresorului.”

Totuși, a subliniat Tsahkna, problema rămâne Europa și capacitatea sa de a „lua decizii, de a se ridica și de a deveni mai puternică”. El a criticat liderii europeni care cer reluarea dialogului cu Vladimir Putin fără niciun plan concret. „Aceeași politică se aplică în Europa de zeci de ani. Rezultatul? Mai multe războaie, o Rusie și mai agresivă”, a afirmat oficialul estonian. „Nu e momentul să trimitem emisari ai Uniunii Europene la Kremlin. Aceștia se vor întoarce slăbiți, umili și vor diminua poziția Ucrainei.”

Exercițiile NATO „Erinaceus 2025”, desfășurate în primăvara anului trecut în Estonia, au scos la iveală problemele reale ale Alianței: armatele vestice nu au adaptat încă tacticile la experiența războiului din Ucraina, mai ales în condițiile războiului dronelor. În timpul antrenamentului, forțele NATO au ignorat „realitatea transparentă a câmpului de luptă”: s-au deplasat fără camuflaj, și-au amplasat tabere și tehnică blindată în mod vizibil.

Rezultatul? Forțele de apărare estoniene au „distrus” jocul NATO. O echipă ucraineană de 10 militari, jucând rolul inamicului, a simulat în jumătate de zi distrugerea a 17 blindate și alte 30 de atacuri asupra altor ținte.