Analiză De ce negocierile dintre SUA și Iran riscă să eșueze. „Nu văd niciun progres major în viitorul apropiat”

Negocierile directe dintre Statele Unite ale Americii și Iran au puține șanse să producă rezultate semnificative pe termen scurt, în ciuda eforturilor diplomatice intensificate, potrivit unor evaluări citate de Bloomberg.

Conflictul, aflat deja în a zecea săptămână, continuă fără semne clare de dezescaladare, iar blocarea Strâmtorii Ormuz — un punct vital pentru comerțul global cu petrol — amplifică presiunile asupra piețelor energetice.

Michael McCaul, fost președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, afirmă că așteptările privind un progres rapid ar trebui temperate. „Nu văd niciun progres major în viitorul apropiat”, a declarat acesta.

Problema încrederii și limitele diplomației

Un obstacol central rămâne lipsa de încredere între părți. McCaul subliniază că negocierile cu Teheranul sunt complicate chiar și atunci când există acorduri formale. „Este foarte dificil să ai încredere în Iran”, a spus el, exprimând scepticism față de orice rezultat pozitiv pe termen scurt.

Între timp, administrația Donald Trump este criticată pentru lipsa de transparență în raport cu Congresul, alimentând speculațiile privind existența unor negocieri informale sau, dimpotrivă, a unei strategii insuficient conturate.

În paralel, diplomația regională continuă. Ministrul iranian de externe a purtat discuții în Pakistan, considerat un posibil intermediar. Washingtonul anunțase inițial trimiterea unor emisari, inclusiv Jared Kushner,ginerele lui Trump, însă planurile au fost ulterior anulate.

Negocieri anulate și tensiuni în creștere

Decizia lui Donald Trump de a renunța la deplasarea delegației americane în Pakistan a complicat și mai mult situația. Liderul de la Casa Albă a invocat disfuncționalități interne în conducerea iraniană, sugerând că dialogul este dificil în absența unui interlocutor clar.

În aceeași zi, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, s-a întâlnit cu oficiali pakistanezi la Islamabad, însă fără participarea delegației americane — un semn al lipsei de coordonare diplomatică.

Versiunile contradictorii privind inițiativa negocierilor reflectă o practică diplomatică frecventă: fiecare parte încearcă să-și mențină poziția publică, fără a dezvălui detaliile reale ale discuțiilor.

Impact global: energia și piețe volatile

Blocada Strâmtorii Ormuz afectează aproximativ 20% din comerțul global cu petrol. În consecință, piețele reacționează rapid la orice semnal diplomatic.

Contractele futures pentru petrolul West Texas Intermediate au crescut cu aproximativ 13% într-o singură săptămână — cea mai mare creștere de la începutul conflictului. Anunțurile privind posibile negocieri au dus temporar la scăderi de preț, însă anularea acestora a inversat tendința.

Această volatilitate evidențiază sensibilitatea piețelor la evoluțiile geopolitice și impactul direct asupra consumatorilor.

Un posibil scenariu economic

Analiștii descriu un scenariu în două etape. În prima fază, prețurile la energie cresc, afectând costurile combustibililor și ale electricității. În a doua etapă, cererea începe să scadă, pe fondul prețurilor ridicate, ceea ce ar putea conduce la o încetinire economică.

Este un model clasic de șoc energetic, în care presiunea inițială asupra consumatorilor este urmată de riscuri de stagnare economică.

Dimensiunea militară și riscurile escaladării

În paralel cu eforturile diplomatice, SUA își mențin prezența militară în regiune. Donald Trump a autorizat intervenții împotriva navelor suspectate că ar încerca să mineze Strâmtoarea Ormuz, semnalând disponibilitatea pentru escaladare militară.

Conflictul pune astfel în centrul atenției nu doar securitatea energetică globală, ci și echilibrul dintre dreptul internațional și interesele strategice ale marilor puteri.

Perspective incerte

Statele din Golful Persic privesc cu îngrijorare evoluțiile. Chiar dacă negocierile ar duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, acest lucru nu ar garanta o dezescaladare reală — un obiectiv considerat esențial pentru stabilitatea regională.

Următoarea rundă de discuții, dacă va avea loc, ar putea viza mai degrabă programul nuclear iranian și controlul asupra rutei maritime, decât problemele militare imediate.

În absența unui progres diplomatic clar, conflictul dintre SUA și Iran rămâne un factor major de incertitudine globală — cu efecte resimțite dincolo de regiune, până la nivelul economiilor și consumatorilor din întreaga lume.