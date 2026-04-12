Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Vladimir Putin se oferă mediator în războiul din Orientul Mijlociu după eșecul negocierilor SUA-Iran

Război în Orientul Mijlociu
Președintele rus Vladimir Putin a anunțat duminică, în cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul său iranian Massoud Pezeshkian, că Rusia este dispusă să joace un rol de mediator în conflictul din Orientul Mijlociu.

Putin și Pezeshkian au discutat și despre consolidarea relațiilor bilaterale. FOTO: AFP

Potrivit unui comunicat al Kremlinului, citat de News.ro, liderul rus „este gata să continue să faciliteze căutarea unei soluții politice și diplomatice” și să contribuie la obținerea „unei păci juste și durabile” în regiune.

În acest sens, Moscova intenționează să mențină contacte active cu toți actorii implicați.

Anunțul vine pe fondul eșecului negocierilor directe dintre Iran și Statele Unite, desfășurate la Islamabad, cu medierea Pakistan. Discuțiile, care au durat aproximativ 21 de ore, nu au dus la un acord între cele două părți.

În cadrul convorbirii, Putin și Pezeshkian au discutat și despre consolidarea relațiilor bilaterale. Kremlinul a subliniat „dorința reciprocă de a întări cooperarea” dintre cele două state, inclusiv în domenii strategice precum cel militar.

„În cadrul discuţiilor privind problemele actuale ale cooperării bilaterale, a fost confirmată dorinţa reciprocă de a consolida în continuare, în mod cuprinzător, relaţiile de bună vecinătate dintre Rusia şi Iran”, arată comunicatul Kemlinului.

„Două sau trei puncte-cheie” au blocat acordul cu SUA, susține Teheranul

Negocierile dintre Iran și Statele Unite, desfășurate la Islamabad, au eșuat din cauza unor divergențe pe „două sau trei probleme esențiale”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baqaei.

Într-un interviu acordat televiziunii de stat IRIB, oficialul a precizat că, deși au existat puncte asupra cărora s-a ajuns la un consens, diferențele de viziune pe alte teme au rămas semnificative. Printre acestea se numără și refuzul Teheranului de a oferi garanții ferme privind renunțarea la programul nuclear militar, aspect semnalat anterior de vicepreședintele american JD Vance.

