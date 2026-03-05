Un oficial Hamas, ucis în urma unui atac israelian. Presa de stat libaneză susține că „o dronă inamică i-a vizat locuința”

Presa de stat libaneză anunță joi, 5 martie, că un atac israelian a ucis un oficial Hamas. Este prima eliminare a unui membru al grupării palestiniene de la declanșarea războiului din Orientul Mijlociu.

Wassim Atallah al-Ali și soția sa au fost uciși după ce „o dronă inamică le-a vizat locuința” din Beddawi, o tabără de refugiați palestinieni de lângă Tripoli, într-un atac lansat înainte de zori, a relatat Agenția Națională de Știri (NNA), care l-a descris pe bărbat drept un oficial de rang înalt al Hamas, scrie CBS News.

Miercuri seara, Israelul a anunțat lansarea unui nou val de atacuri aeriene asupra Teheranului. Potrivit oficialilor militari, loviturile vizează obiective militare ale regimului iranian.

Reprezentanții armatei israeliene au precizat că raidurile au ca țintă „infrastructură militară aparținând regimului iranian”. Operațiunea vine la scurt timp după un alt val de bombardamente desfășurat tot miercuri, în urma căruia ar fi fost distruse „zeci de obiective aparținând sistemului de rachete balistice al regimului” în vestul și centrul Iranului.

Potrivit IDF, unele lansatoare de rachete „au fost lovite în timp ce operatorii iranieni se pregăteau să le folosească” pentru a ataca Israelul, relatează BBC.

Cele mai recente atacuri marchează al 11-lea val de lovituri israeliene asupra Teheranului, începând din 28 februarie și până în prezent.