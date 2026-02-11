Zelenski, entuziasmat după împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: „Acesta este exact semnalul care trebuie trimis agresorului”

Volodimir Zelenski a mulțumit Parlamentului European pentru împrumutul record de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis mulțumiri Parlamentului European pentru decizia de a acorda țării un împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro

El a spus că aceste fonduri vor ajuta Ucraina să supraviețuiască și să protejeze civilii, chiar din resursele pe care Rusia trebuie să le ramburseze, scrie Ukrinform.

Mesajul președintelui ucrainean a fost transmis pe pagina sa de X.

„Astăzi, Parlamentul European a votat asupra împrumutului de sprijin de 90 de miliarde de euro din partea UE pentru Ucraina. Îi mulțumesc președintelui Parlamentului European și tuturor grupurilor politice din Parlamentul European pentru conducerea și responsabilitatea lor”, a declarat Zelenski.

„Acesta este exact semnalul care trebuie trimis agresorului”, a mai punctat Volodimir Zelenski.

„Ucraina va rezista și poate proteja vieți. Europa este unită și puternică și susține Ucraina. Și toate acestea sunt finanțate chiar din fondurile pe care Rusia trebuie să le ramburseze”, a mai scris președintele.

Miercuri, Parlamentul European a adoptat un pachet de măsuri de urgență pentru sprijinirea Ucrainei, care include împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026 și 2027.