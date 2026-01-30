Zelenski promite aderarea Ucrainei la UE în 2027, în ciuda opoziției europene: „Din punct de vedere tehnic, vom fi pregătiți”

Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina va fi „din punct de vedere tehnic” pregătită să adere la Uniunea Europeană în 2027, în pofida opoziției unor lideri europeni și a criticilor privind ritmul rapid al integrării. În același timp, Ungaria se poziționează ferm împotriva unei aderări accelerate, accentuând tensiunile diplomatice.

Ministrul de externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, a subliniat joi că „avem reguli și trebuie să le respectăm”, adăugând că i-a cerut în mod repetat lui Zelenski să nu mai pună presiune pe UE privind calendarul aderării, deoarece acest lucru este contraproductiv. Marta Kos, comisarul european responsabil cu extinderea, a afirmat la rândul său că, deși există voință politică, ar putea fi necesare eforturi suplimentare pentru finalizarea procesului.

„Din punct de vedere tehnic, vom fi pregătiți în 2027”, a declarat Zelenski jurnaliștilor, potrivit The Guardian. El a adăugat că până la sfârșitul anului 2026 Ucraina va fi implementat pașii principali necesari pentru aderare.

Evaluarea UE și provocările rămase

Comisia Europeană ar putea avea însă o evaluare mai nuanțată, având în vedere raportul său de progres de anul trecut, care menționa „un anumit nivel de pregătire” în mai multe domenii, dar cu progrese limitate în privința unor aspecte-cheie, precum lupta împotriva corupției sau capacitatea insuficientă în anumite sectoare monitorizate de UE.

Zelenski a precizat că obiectivul său principal este să obțină „un calendar clar” pentru a înțelege perspectivele reale de aderare, considerând acest lucru o parte importantă a garanțiilor de securitate după război. În paralel, sunt așteptate noi discuții trilaterale cu Rusia și Statele Unite în zilele următoare.

Ungaria, obstacol major în calea integrării accelerate

Extinderea UE necesită decizia unanimă a celor 27 de state membre. Ungaria s-a opus de mult timp unei aderări accelerate a Ucrainei, iar relațiile dintre cele două țări s-au tensionat semnificativ în ultimele săptămâni. Premierul pro-rus Viktor Orbán a declarat: „95% dintre unguri au respins aderarea rapidă a Ucrainei la UE, pentru că vor să protejeze fermierii noștri, siguranța familiilor și pacea în Ungaria”.