Premierul ungar Viktor Orban a anunțat data la care va opri livrările de gaze către Ucraina

Premierul ungar Viktor Orban a dispus încetarea tranzitului de gaze naturale către Ucraina începând cu luna iulie 2026, potrivit unui decret publicat în noaptea de miercuri spre joi și citat de agenția DPA, preluată de RBC Ukraine.

Actul normativ interzice operatorului maghiar de transport gaze FGSZ să mai ofere capacități de tranzit către Ucraina după această dată. Totuși, compania a alocat deja capacități pentru trimestrul al doilea, până la finalul lunii iunie, iar o eventuală încălcare a contractelor existente ar fi expus guvernul de la Budapesta la despăgubiri semnificative.

În acest context, măsura va intra în vigoare după alegerile din Ungaria, programate pentru 12 aprilie.

Decizia vine la scurt timp după ce Viktor Orban a anunțat, într-un mesaj video publicat pe Facebook, că Ungaria va reduce treptat livrările de gaze către Ucraina până la reluarea fluxurilor de petrol prin conducta Drujba.

„Oprim treptat livrările de gaz din Ungaria către Ucraina și vom stoca gazul care rămâne la noi în Ungaria”, a declarat premierul ungar.

Potrivit datelor citate, anul trecut Ucraina a primit aproximativ 44% din importurile sale de gaze prin Ungaria. Cu toate acestea, Ministerul ucrainean de Externe a transmis că țara este pregătită pentru o eventuală întrerupere, având la dispoziție rute alternative de aprovizionare din Uniunea Europeană.

Criza energetică dintre cele două state este legată și de situația conductei Drujba, prin care Rusia livra petrol către Ungaria și Slovacia. Livrările au fost întrerupte din 27 ianuarie, în urma unui atac cu drone.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că reparațiile necesită timp, însă Viktor Orban și premierul slovac Robert Fico acuză Kievul că întârzie intenționat lucrările, într-un gest de presiune politică legat de sprijinul pentru Ucraina și de opoziția Budapestei față de aderarea acesteia la UE.