Sfârșitul unei ere? Viktor Orban, după ce a condus Ungaria timp de 16 ani, riscă să piardă puterea în fața opoziției Tisza | SONDAJ

La mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie, ultimele sondaje arată că șansele premierului Viktor Orban și ale partidului său Fidesz de a rămâne la putere scad semnificativ.

Potrivit publicației Politico, partidul de opoziție Tisza a ajuns la un scor de 52%, în timp ce Fidesz se situează în jurul valorii de 37%.

De asemenea, partidul de extremă dreapta Mi Hazánk, care anterior promova ideea de a cuceri Transcarpatia ucraineană, a rămas sub pragul de 5%, ceea ce îl face puțin probabil să obțină mandate în parlament.

Poziția Tisza a fost consolidată și de decizia partidelor de opoziție Momentum și MSZP de a se retrage din cursă, pentru a nu dispersa voturile și a maximiza șansele liderului opoziției.

Cu toate acestea, observatorii politici avertizează împotriva unui optimism excesiv: dacă ultranaționaliștii depășesc pragul de 5%, voturile lor ar putea fi atribuite indirect lui Orbán, reducând avantajul opoziției.

Expertul politic citat de publicația Byt Ili subliniază că, deși sondajele indică o posibilă schimbare, rezultatul final depinde de mobilizarea alegătorilor: „Există speranță pentru Tisza, dar trebuie să fii atent. Ultimele alegeri au arătat că sondajele pot fi înșelătoare, iar opoziția a beneficiat de creșteri neașteptate în ultimele săptămâni.”

Pe plan extern, Orban este cunoscut pentru politica sa pro-rusă. În schimbul resurselor energetice ieftine, premierul ungar a blocat impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei și a încetinit sprijinul militar pentru Ucraina, ceea ce a stârnit critici la nivel european și în cadrul NATO.

În campania actuală, se afirmă că strategii politici și serviciile speciale ruse ar fi implicate pentru a-l ajuta să-și păstreze puterea.

Așadar, cu doar câteva săptămâni înainte de scrutin, Ungaria se află într-un moment decisiv: fie Tisza reușește să încheie 16 ani de guvernare Orban, fie premierul va continua să domine scena politică ungară, cu toate controversele sale internaționale.