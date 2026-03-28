Sâmbătă, 28 Martie 2026
Adevărul
Sfârșitul unei ere? Viktor Orban, după ce a condus Ungaria timp de 16 ani, riscă să piardă puterea în fața opoziției Tisza | SONDAJ

La mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie, ultimele sondaje arată că șansele premierului Viktor Orban și ale partidului său Fidesz de a rămâne la putere scad semnificativ.

Premierul maghiar Viktor Orban FOTO: EPA-EFE
Potrivit publicației Politico, partidul de opoziție Tisza a ajuns la un scor de 52%, în timp ce Fidesz se situează în jurul valorii de 37%.

De asemenea, partidul de extremă dreapta Mi Hazánk, care anterior promova ideea de a cuceri Transcarpatia ucraineană, a rămas sub pragul de 5%, ceea ce îl face puțin probabil să obțină mandate în parlament.

Poziția Tisza a fost consolidată și de decizia partidelor de opoziție Momentum și MSZP de a se retrage din cursă, pentru a nu dispersa voturile și a maximiza șansele liderului opoziției.

Cu toate acestea, observatorii politici avertizează împotriva unui optimism excesiv: dacă ultranaționaliștii depășesc pragul de 5%, voturile lor ar putea fi atribuite indirect lui Orbán, reducând avantajul opoziției.

Expertul politic citat de publicația Byt Ili subliniază că, deși sondajele indică o posibilă schimbare, rezultatul final depinde de mobilizarea alegătorilor: „Există speranță pentru Tisza, dar trebuie să fii atent. Ultimele alegeri au arătat că sondajele pot fi înșelătoare, iar opoziția a beneficiat de creșteri neașteptate în ultimele săptămâni.”

Pe plan extern, Orban este cunoscut pentru politica sa pro-rusă. În schimbul resurselor energetice ieftine, premierul ungar a blocat impunerea de sancțiuni împotriva Rusiei și a încetinit sprijinul militar pentru Ucraina, ceea ce a stârnit critici la nivel european și în cadrul NATO.

În campania actuală, se afirmă că strategii politici și serviciile speciale ruse ar fi implicate pentru a-l ajuta să-și păstreze puterea.

Așadar, cu doar câteva săptămâni înainte de scrutin, Ungaria se află într-un moment decisiv: fie Tisza reușește să încheie 16 ani de guvernare Orban, fie premierul va continua să domine scena politică ungară, cu toate controversele sale internaționale.

Top articole

image
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
digi24.ro
image
Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”
stirileprotv.ro
image
Zodiile care vor avea o perioadă fabuloasă după Paște. Șansa le va surâde la fiecare pas
gandul.ro
image
Avertizări ANM: Cod portocaliu de ninsoare și vânt puternic la munte, în mai multe județe
mediafax.ro
image
Schimbare importantă pentru afacerea care i-a adus 400 de milioane de euro lui Ion Țiriac. Toți vor fi încântați
fanatik.ro
image
Strategia lui Eugen Sechila în procesul troiței legionare ridicate în Călărași. Aghiotantul lui Călin Georgescu: „Procurorii au construit întreg rechizitoriul cu ajutorul Wikipedia”
libertatea.ro
image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Surprins cu tricoul Turciei pe sub cel al României, Victor Ponta a reacționat rapid
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Scenariu optimist. Cât vor ajunge să coste benzina şi motorina după OUG pe carburanţi
observatornews.ro
image
Afaceristul din România, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă! Divorțul anului scoate la iveală secrete tulburătoare!
cancan.ro
image
Vin banii în plus la pensie de la Mica recalculare: „Am primit 50 de lei. Eu - 300 lei”. Cum poți pierde bani?
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Câţi bani primesc bucureştenii înapoi dacă nu au avut căldură şi apă caldă în iarna: Termoenergetica a început să deconteze facturile
playtech.ro
image
„Ne-a luat Hagi la înjurături pe toți!”. Dumitru Dragomir dezvăluie cea mai mare ceartă din sânul naționalei României
fanatik.ro
image
Cât de puternică este unitatea de elită pe care Pentagonul o trimite spre Iran. Divizia 82 Aeropurtată a acționat și în România
ziare.com
image
FRF a luat decizia, la 24 de ore după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Ionuț și Mădălina, doi soți de 34 și 26 de ani, au sfârșit carbonizați după ce s-au izbit cu TIR-ul de un camion
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Iulia Albu, la Spitalul SRI cu Mike! Cuplul proaspăt împăcat se tratează în secret FOTO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Ioana Ginghină și Gabriela Cristea, puse la pământ de medici după ce au spus că depresia e un moft, iar o persoană bolnavă stă ca „boul pe coadă: „Periculoase și stigmatizante”
actualitate.net
image
Două zodii vor străluci după Luna în Fecioară de pe 29 martie. Viața li se schimbă în bine și bucuriile vin fără oprire
click.ro
image
Rețeta de brioșe proteice și fără zahăr a Ioanei Ginghină: „Perfecte când vrei ceva dulce”
click.ro
image
Codruța Filip și Valentin Sanfira locuiau într-o casă luxoasă. Cum arată vila impresionantă? Au cumpărat-o chiar înainte de nuntă
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1555 jpg
Previziuni astrologice 27 martie – 9 aprilie 2026: două săptămâni de schimbări, introspecție și decizii curajoase
clickpentrufemei.ro
Mezzosoprana Elena Theodorini (cca. 1890) - fotografie din colecția Muzeului Național de Istorie a României (MNIR)
Cine a fost „prima divă a României”?
historia.ro
