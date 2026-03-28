Operațiuni secrete: avioanele guvernului Orban ar fi transportat bani și obiecte de valoare din Rusia, conform dezvăluirilor unui jurnalist maghiar

Acuzații grave planează asupra guvernului condus de Viktor Orban, după ce un jurnalist de investigație a susținut că avioane oficiale ungare ar fi efectuat transporturi suspecte din Rusia, încă din urmă cu mai mulți ani.

Potrivit acestuia, astfel de informații ar fi început să circule încă din perioada 2016–2017 în cadrul serviciilor de securitate națională din mai multe state membre ale Uniunii Europene și NATO.

Panyi afirmă că a obținut confirmări din partea unor oficiali din cel puțin șase țări diferite, care ar fi indicat că aeronave ungare s-au întors din Rusia încărcate cu bunuri de valoare, scrie eurointegration.

Jurnalistul a precizat că aceste date nu ar proveni din interceptarea directă a oficialilor maghiari, ci din monitorizarea unor discuții purtate de oficiali ruși, în care se făceau referiri la pregătirea unor astfel de transporturi.

De asemenea, Panyi consideră că dosarul de spionaj deschis pe numele său de Ministerul Justiției din Ungaria, la data de 26 martie, ar putea avea legătură cu investigațiile sale privind aceste zboruri. El a sugerat că autoritățile de la Budapesta ar putea formula și alte acuzații împotriva sa, pe care le consideră fabricate.

Cazul a fost amplificat în spațiul public după ce publicația pro-guvernamentală Mandiner a difuzat o înregistrare audio a unei conversații dintre jurnalist și o femeie anonimă.

În respectiva discuție, Panyi afirma că avea cunoștință despre faptul că un serviciu de informații străin ar fi interceptat convorbirile ministrului ungar de Externe, Péter Szijjártó.

Ulterior, presa favorabilă partidului de guvernământ Fidesz a folosit aceste informații pentru a-l acuza pe jurnalist de spionaj, declanșând o campanie de denigrare la adresa sa.

Pe 23 martie, Panyi a publicat și transcrierea unei conversații din 2020 dintre Szijjártó și ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, din care ar reieși că oficialul ungar ar fi solicitat sprijin pentru ca partidul condus de Robert Fico să câștige alegerile din Slovacia.

Deocamdată, autoritățile ungare nu au oferit un punct de vedere oficial cu privire la aceste acuzații.