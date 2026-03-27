Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
Cei mai mulți lideri UE speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor impuse de Orban. „Toată lumea speră să piardă”

Puțini lideri europeni ar regreta pierderea puterii de către premierul Ungariei, Viktor Orban, în cazul în care acesta ar pierde alegerile din 12 aprilie, după ce a blocat în mod repetat politici-cheie, inclusiv ajutorul esențial pentru Ucraina, scrie Reuters.

Orban ar putea fi învins de formațiunea de centru-dreapta Tisza FOTO Facebook / Korodi Attila

Majoritatea sondajelor de opinie indică faptul că partidul naționalist Fidesz, condus de Orban și aflat la putere din 2010, ar putea fi învins de formațiunea de centru-dreapta Tisza, condusă de Peter Magyar.

Orban, care menține relații apropiate cu președintele rus Vladimir Putin și este totodată un aliat al fostului președinte american Donald Trump, și-a iritat frecvent partenerii europeni, cel mai recent prin blocarea unui împrumut vital de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Aceasta a fost ultima picătură care a umplut paharul”, a declarat un diplomat european. „Din partea noastră, speranța că îl mai putem convinge pe Orban prin argumente raționale a dispărut.”

Dacă Orban va pierde puterea, diplomați din mai multe guverne europene spun că speră la o deblocare a politicilor UE, de la sprijinul financiar pentru Ucraina până la sancțiunile împotriva Rusiei și a coloniștilor israelieni violenți. Totuși, aceștia nu se așteaptă ca rivalul său – dacă va câștiga – să schimbe complet poziția Budapestei față de Uniunea Europeană.

Dacă Orban câștigă și își menține dreptul de veto, unii oficiali se așteaptă la încercări de marginalizare a Ungariei în cadrul UE.

„Se pare că varianta ‘mai mult la fel’ nu mai este acceptabilă pentru majoritatea statelor UE”, a declarat fostul premier leton Krisjanis Karins, care a participat ani la rând la summituri europene alături de Orban.

„Dacă Orban rămâne, va trebui să schimbăm modul în care lucrăm”, a adăugat un înalt oficial european.

„Toată lumea speră ca Orban să piardă”

Reuters a discutat cu peste mai mulți oficiali actuali și foști familiarizați cu relația dintre UE și Ungaria, pentru a analiza implicațiile alegerilor asupra Uniunii. Mulți au vorbit sub anonimat, invocând sensibilitatea politică, și și-au exprimat frustrarea față de Orban.

„Cred că toată lumea speră ca Orban să piardă”, a spus un al doilea diplomat european.

Oficialii europeni și-au exprimat de mult îngrijorarea față de ceea ce consideră a fi erodarea normelor democratice în Ungaria, în contextul în care Orban a consolidat puterea executivă, a restrâns libertatea presei și activitatea ONG-urilor și a desfășurat campanii critice la adresa UE.

Orban respinge acuzațiile privind subminarea democrației, prezentându-se ca apărător al valorilor creștine tradiționale europene în fața unei elite liberale pe care o consideră deconectată de realitate.

Totuși, apropierea guvernului Orban de Kremlin chiar și după invazia la scară largă a Ucrainei în 2022 a adâncit ruptura dintre Budapesta și numeroase capitale occidentale.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat recent că veto-ul lui Orban asupra împrumutului pentru Ucraina reprezintă un act de „lipsă gravă de loialitate”, care afectează reputația și capacitatea de acțiune a Uniunii Europene.

Fără „revoluție” dacă opoziția câștigă

Deși mulți oficiali de la Bruxelles speră la o nouă etapă în relațiile cu Budapesta în cazul unei victorii a partidului Tisza, există și prudență.

Vera Jourova, fost vicepreședinte al Comisiei Europene, a declarat că o victorie a opoziției ar „reînnoi șansa unității pe teme de securitate de bază” în UE.

Totuși, Magyar – amintit la Bruxelles ca un negociator abil din perioada în care era diplomat maghiar – ar rămâne probabil printre vocile sceptice privind migrația și aderarea Ucrainei la UE, potrivit oficialilor.

„Am foarte puține iluzii despre viziunea lui Magyar. Trebuie să fim atenți să nu ne așteptăm la prea mult”, a spus un al treilea diplomat european. „Diferența va fi mai degrabă de ton decât de substanță.”

Un al patrulea diplomat a adăugat: „Magyar face parte din aceeași familie politică (cu Orban), nimeni nu se așteaptă la o revoluție.”

Magyar a declarat că își dorește o ancorare fermă a Ungariei în UE și NATO și că vizează deblocarea majorității celor aproximativ 17 miliarde de euro din fonduri europene înghețate de Bruxelles din cauza încălcării standardelor privind statul de drept de către guvernul Orban.

Analistul Richard Demeny, de la think tank-ul Political Capital din Budapesta, a afirmat: „Nu mă aștept la o schimbare de 180 de grade în relația cu UE, dar putem avea o relație mai constructivă cu Bruxelles-ul.”

Un consilier al lui Magyar, vorbind sub protecția anonimatului, a recunoscut că un eventual guvern condus de acesta nu ar diferi semnificativ de cel al lui Orban în privința migrației și extinderii UE.

„Dar diferența”, a adăugat el, „este că Orban a folosit aceste teme pentru a șantaja UE și pentru a reprezenta interesele Rusiei. Noi vom reprezenta interesele Ungariei.”

Jurnaliștii turci acuză scene „șocante” în vestiarul tricolorilor, după meci: Florin Tănase ar fi aruncat cu scaunul după un coleg
digi24.ro
image
https://stirileprotv.ro/show-buzz/hailey-bieber-intr-o-tinuta-indrazneata-la-biserica-a-participat-la-slujba-fara-sotul-ei-justin-bieber.html
stirileprotv.ro
image
Modificare Cod Rutier 2026 | Amendă de 432 lei, de la 1 iulie 2026, pentru toți șoferii neatenți care comit această mică greșeală
gandul.ro
image
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
mediafax.ro
image
MM Stoica dă de pământ cu Andrei Rațiu: “Nu știe să fie fundaș!” Managerul FCSB, furios pe apatia tricolorilor: “Puteam elimina Turcia, Radu n-a avut ce apăra”
fanatik.ro
image
Inginerul susținător al lui Călin Georgescu care chema la București generalii, militarii și foștii deținuți: „Veniți cu TAB-urile, înconjurați clădirea Guvernului!”
libertatea.ro
image
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a trecut prin două violuri și a rămas paraplegică, a fost eutanasiată
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
În Islanda, casele nu folosesc electricitate sau gaz pentru încălzire, ci au un sistem mult mai interesant și mai sustenabil
antena3.ro
image
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
observatornews.ro
image
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
cancan.ro
image
Pensionarii pe minus. Au câștigat 360 lei la pensie la marea recalculare. Anularea indexării le-a luat 580 lei
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Schimbări la ANL: cine va putea locui în apartamentele construite de stat
playtech.ro
image
Alertă! Renunță Gică Hagi la naționala României?! Ioan Becali, dezvăluire-șoc în direct: „Nu mai ajunge dacă vine o ofertă!”
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Italienii au aflat totul despre relația Sorana Cîrstea - Jannik Sinner
digisport.ro
image
Țara care ar putea resuscita Europa. Începe exploatarea celui mai mare zăcăminte de petrol din lume/ O alternativă la Orientul Mijlociu
stiripesurse.ro
image
Noelia va fi eutanasiată la cerere. Povestea de viață a tinerei de 25 de ani este sfâșietoare: „Vreau doar să nu mai sufăr”
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Iarna se întoarce. Se depune strat de zăpadă, fenomene extreme şi la Bucureşti. Alertă de Florii şi de Paşte
romaniatv.net
image
Iranul pregătește bomba nucleară. Răsturnare de situație în războiul din Orientul Mijlociu
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, dezlănțuit după Turcia – România: „Vrem să batem cu ăsta? Nu ți-e rușine, porcovane?”
gsp.ro
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Andreea Marin, adevărul despre relația cu Ion Țiriac. Picanteriile celei mai discrete relații de iubire
actualitate.net
image
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei
click.ro
image
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
click.ro
image
Ce i-au transmis românii Cristinei Șișcanu, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc: „Tu urmezi!”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Instagram jpg
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
Bătaie în vestiarul naționalei după eșecul cu Turcia? Tănase ar fi aruncat cu un scaun după un coleg
image
„Viețile noastre au reînceput din ziua în care ne-am unit destinele”. Decizia luată de Anca Țurcașiu și iubitul ei

OK! Magazine

image
Prânzul Regelui Charles are acum doar un singur ingredient. Cancerul a provocat asemenea schimbare?

Click! Pentru femei

image
Kimberly Wyatt, de la Pussycat Dolls, abuzată sexual la numai 3 ani! Părinții nici măcar n-au crezut-o!

Click! Sănătate

image
Poți găsi inelul în 30 de secunde?