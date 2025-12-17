Viktor Orbán consideră că folosirea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei echivalează cu „o declarație de război”

Premierul maghiar Viktor Orbán a spus miercuri că folosirea activelor rusești pentru Ucraina echivalează cu o declarație de război.

Prim-ministrul maghiar, Viktor Orbán, a declarat miercuri, în drum spre Bruxelles, că preluarea activelor rusești pentru finanțarea Ucrainei „nu poate fi interpretată în alt mod decât ca o declarație de război”.

Orbán a criticat constant politica Uniunii Europene față de Ucraina și a amenințat repetat că va bloca sancțiunile sau măsurile suplimentare care vor sprijini Kievul, scrie Mediafax.

Alte capitale au criticat frecvent apropierea lui Orbán de Moscova, inclusiv vizita sa de luna trecută la Kremlin pentru o întrevedere cu președintele Vladimir Putin.

Prim-ministrul maghiar a spus că i-a scris recent lui Putin pentru a întreba dacă Rusia va riposta împotriva Uniunii Europene.

Orbán a spus că ia în considerare modul în care statele membre vor vota propunerea UE înainte de eventuale represalii, primind confirmarea că acesta era planul.

Având în vedere opoziția de lungă durată a Budapestei și intenția de a vota împotriva planului, Orbán a afirmat că Ungaria „s-a protejat”.

Între timp, prim-ministrul ceh Andrej Babiš a făcut declarații despre poziția sa privind activele rusești înghețate înainte de prima reuniune a consiliului.

Andrej Babiš a spus reporterilor că dezbaterea nu se referă la ideea că Ucraina trebuie sprijinită, ci la modul în care acest lucru ar putea fi realizat.

El a precizat că guvernul ceh susține continuarea asistenței financiare pentru Ucraina, dar a spus că ar prefera creșterea datoriei pe piețele financiare în locul utilizării activelor rusești înghețate.

Babiš a afirmat că, în principiu, Republica Cehă ar putea aproba utilizarea activelor înghețate, dar doar „în anumite condiții” care să răspundă preocupărilor Belgiei.

De altfel, el a spus că este îngrijorat în privința utilizării acestor active, ce ar putea provoca o reacție urâtă a Rusiei împotriva Uniunii Europene și ar afecta negocierile de pace.