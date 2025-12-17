Parlamentul maghiar a adoptat o lege controversată. Primarul Budapestei ar putea ajunge în închisoare

Parlamentul ungar a votat miercurea o lege care ar putea obliga primăria capitalei Budapesta, aflată în lipsă de lichidităţi, să contracteze împrumuturi în condiţii neclare şi prin care actualul primar, un membru al opoziţiei, ar putea ajunge la închisoare.

Măsura referitoare la această schimbare financiară a fost adoptată la câteva săptămâni după ce primarul ecologist Gergely Karacsony a avertizat că muncipalitatea capitalei, care are o populaţie 1,6 milioane de locuitori, riscă insolvenţa, în principal din cauza taxelor impuse de guvern.

Karacsony îl acuză frecvent pe premierul naţionalist Viktor Orban că hărţuieşte Budapesta şi celelalte municipii mari din ţară pentru a le împiedica să ofere un model alternativ de guvernare, scrie Agerpres.

Partidul Fidesz al premierului Orban afirmă, la rândul său, că dificultăţile financiare ale capitalei sunt legate de „cheltuielile iresponsabile" ale primarului său.

Legea privind "acordarea unui împrumut pentru a preveni falimentul municipalităţii Budapestei" a fost votată cu 136 de voturi pentru şi 34 împotrivă, prin procedură accelerată, în cadrul unei sesiuni extraordinare.

În aplicarea prevederilor sale, primăria poate solicita un credit de la Banca de Dezvoltare a Ungariei, în cazul în care termenul pentru plata salariilor a fost depăşit.

Serviciile administrative ale oraşului - conduse de un apropiat al premierului Orban - pot, de asemenea, să oblige primăria capitalei să contracteze un împrumut pentru care guvernul are dreptul să stabilească modalităţile, inclusiv durata, rata dobânzii şi garanţiile.

Legea îl obligă, de asemenea, pe primarul Budapestei să prezinte diferite documente financiare şi să realizeze reforme în termen de şase luni, în caz contrar riscând să fie condamnat la o pedeapsă cu doi ani de închisoare.

Gergely Karacsony a comparat proiectul de lege cu o „lovitură de ciocan politică", care nu rezolvă nimic.

Primăria Budapestei este obligată să plătească o contribuţie "de solidaritate" către stat, care aproape că s-a multiplicat de nouă ori de la alegerea lui Karacsony în 2019 şi care, în prezent, îi diminuează veniturile cu o cincime.

Municipalitatea capitalei a intentat mai multe procese în ultimii ani, susţinând că această taxă este neconstituţională, dar guvernul a apărat existenţa ei pe motiv că trebuie să redistribuie fonduri de la oraşele mai bogate către comunele mai puţin înstărite.

Karacsony a anunţat, de altfel, săptămâna trecută, că poliţia a recomandat iniţierea unei acţiuni judiciare împotriva sa pentru că nu a respectat interdicţia privind organizarea Marşului Pride în capitala Ungariei, stabilită de guvern. Dacă justiţia urmează această recomandare, primarul riscă până la un an de închisoare ca pedeapsă.