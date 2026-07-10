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Video Fuga din calea iadului: capcana mortală în care au sfârșit localnicii surprinși de incendiile din Spania. Mărturiile supraviețuitorilor

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Cel puțin 12 persoane au murit într-unul dintre cele mai grave incendii de vegetație din istoria sudului Spaniei, au anunțat vineri autoritățile locale, în timp ce ies la iveală relatări dramatice despre ultimele încercări ale victimelor de a scăpa din calea flăcărilor.

incendiu spania
Cel puțin 12 oameni au murit FOTO X / Méteo Palamós

Peste 460 de lucrători ai serviciilor de urgență au fost mobilizați pentru a lupta cu incendiul izbucnit în apropierea localității Los Gallardos, din provincia Almería, a declarat ministrul spaniol de Interne, Fernando Grande-Marlaska. Potrivit lui Antonio Sanz, ministrul regional al Sănătății și Situațiilor de Urgență din Andaluzia, cel puțin 1.405 locuitori au fost evacuați din locuințele lor. Zona este una dintre destinațiile preferate de turiști

Sanz a precizat că unele dintre victime au încercat să fugă prin albia secată a unui râu, care s-a dovedit a fi o adevărată „capcană mortală”. Patru persoane au murit într-un autoturism, iar alte șapte și-au pierdut viața încercând să scape de incendiu pe jos, relatează CNN.

„Totul indică faptul că victimele sunt, în mare parte, dacă nu chiar în totalitate, cetățeni străini, însă acest lucru nu poate fi confirmat până când identitățile lor nu vor fi stabilite oficial”, a declarat Antonio Sanz.

Incendiu de vegetația în Spania, Almería FOTO AFP
Imaginea 1/5: Incendiu de vegetația în Spania, Almería FOTO AFP
Incendiu de vegetația în Spania, Almería FOTO AFP
Flăcări în apropierea unei case din provincia Almería, Spania FOTO AFP
Flăcări în apropierea unei case din provincia Almería, Spania FOTO AFP
O mașină arsă într-o zonă afectată de incendiu în Spania, Almería FOTO AFP
Incendiu de vegetația în Spania, Almería FOTO AFP

„A fost îngrozitor, focul s-a răspândit incredibil de repede”

Mai mulți martori au descris, pentru presa locală, dezastrul drept unul „ca și cum ar fi căzut o bombă” peste localitate, în timp ce alții au povestit cât de rapid s-au extins flăcările.

Lucinda Curtois ajunsese în Spania împreună cu partenerul său, Riyaz Cheytan, și cei doi copii adolescenți pentru o vacanță, joi.

Familia se afla la piscină, în localitatea Bédar, aproape de locul unde a izbucnit incendiul, în jurul orei 19:00, când vecinii i-au avertizat că fusese emis un ordin de evacuare.

„În doar 15 minute s-a trecut de la o ușoară ceață la fum negru și apoi la flăcări. A fost cu adevărat înspăimântător și s-a întâmplat incredibil de repede”, a declarat Curtois pentru BBC.

Familia a luat câteva haine, s-a urcat în mașină și a pornit spre drumul principal din apropierea locuinței.

„Am trecut de un colț și, dintr-odată, focul era chiar acolo. În fața noastră erau și două autocare cu oameni evacuați”, a povestit Cheytan.

Au fost nevoiți să se întoarcă și să caute o altă rută. Curtois spune că, în timp ce se îndepărtau, „aproape că părea un nor uriaș de fum în formă de ciupercă, ca după explozia unei bombe”.

Familia a reușit să ajungă la un hotel aflat la aproximativ o jumătate de oră distanță, împreună cu alți evacuați. Totuși, ei au spus că mai mulți prieteni de familie, care plecaseră pe jos pentru a se evacua, sunt în continuare dați dispăruți.

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Sursa X / @prateekbajpai07

„Îți sfâșie sufletul”

Un localnic din Los Gallardos, Jose Antonio Flores, a privit neputincios cum flăcările înghițeau terenul pe care îl îngrijise timp de decenii.

„Îți sfâșie sufletul”, a declarat el pentru Reuters. Arătând spre fiul său, a adăugat: „Acolo l-am crescut, acolo unde este acum focul. Aveam 600 de portocali.”

Pe parcursul zilei de vineri, sute de pompieri, militari și polițiști, sprijiniți de 30 de aeronave, au continuat lupta cu incendiul.

„Este pentru prima dată când ne confruntăm cu un incendiu atât de devastator”, a declarat primarul din Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, pentru postul de radio spaniol Cadena SER, adăugând că „pare că peste această zonă a căzut o bombă”.

„Când mă gândesc cum arăta totul înainte să izbucnească incendiul și văd cum este acum, pur și simplu îți taie răsuflarea.”

Sursa X / @prateekbajpai07

„Am scăpat ca prin minune”

Jeanne Henny, o britanică în vârstă de 74 de ani, care deține de 33 de ani o casă în micul cătun Los Pinos, a crezut inițial că cerul gălbui din după-amiaza de joi era provocat de un episod de vânt care aduce praf din Sahara. Apoi a observat fumul și a văzut, într-o aplicație de avertizare privind incendiile, că izbucnise un foc de vegetație, scrie The Guardian.

„Era mult fum, dar părea departe. În fiecare an avem incendii sau măcar câte o sperietură. De obicei, poliția vine din casă în casă, ne spune să evacuăm și pornesc sirenele. De data aceasta nu s-a întâmplat așa”, a spus Henny.

Gravitatea situației a devenit evidentă în jurul orei 17:30, când un vecin a bătut la ușă și i-a spus că trebuie să plece imediat împreună cu prietena ei, care se deplasează în scaun cu rotile.

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Sursa X / @prateekbajpai07

I-a luat aproape o jumătate de oră să își urce prietena și cei doi câini în mașină. A fost nevoită să își lase în urmă cele cinci pisici. Cele două au pornit spre satul Serena, aflat la aproximativ un kilometru distanță.

„Trebuia să mergem spre orașul Bédar, dar există o singură șosea principală. Mai este o rută alternativă, însă este foarte greu accesibilă”, a explicat Henny.

Ajunsă în Serena și pregătită să vireze spre Bédar, a văzut că flăcările urcau rapid pe versant și ajungeau deja pe șosea.

„A trebuit să iau o decizie într-o fracțiune de secundă și să întorc mașina din trei manevre ca să mă îndepărtez de Bédar”, a povestit ea. „Drumul era foarte îngust și, dacă nu reușeam acea întoarcere, aș fi căzut în prăpastie. Dar focul se revărsa deja pe șosea, așa că a trebuit să decid pe loc. Am reușit să întorc dintr-o singură mișcare și am scăpat.”

Acea manevră le-a salvat viața. După ce au condus încă aproximativ cinci kilometri pe un drum de munte accidentat, au ajuns în siguranță. Între timp, Henny a aflat că alte persoane nu au avut același noroc.

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