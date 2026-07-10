Video Tragedie în Spania. 11 persoane, cetățeni străini, au pierit într-un incendiu de pădure lângă Almeria

Cele 11 victime ale incendiului ar fi cetățeni străini, anunță autorităţile, care au revizuit primul bilanţ care vorbea despre 12 persoane decedate.

”Totul pare să indice că, în ce priveşte persoanele decedate, avem de-a face în majoritate, chiar în totalitate, cu străini”, a explicat consilierul regional pentru situaţii de urgenţă, Antonio Sanz, într-un video publicat pe platforma socială X.

El a adăugat, însă, că ”este imposibil, din punct de vedere logic, să se confirme atât timp cât nu s-a făcut identificarea”, scrie Agerpres.

Conform primelor investigaţii, unele victime ar fi fost prinse de flăcări în timp ce încercau să fugă, în această zonă cu ”topografie îngrozitoare” din apropierea cătunului Bedar.

Patru victime se aflau într-un automobil cu volanul pe dreapta, ceea ce dă de crezut că ar putea fi vorba de britanici.

Potrivit primelor ipoteze, celelalte şapte persoane decedate ar fi încercat să fugă pe jos.

Nouăsprezece persoane rămân dispărute în urma incendiului din Andaluzia, în timp ce serviciile de urgenţă continuă operaţiunile de căutare şi salvare în zonă, a declarat vineri liderul regional, Juanma Moreno, la postul de radio Cadena Ser, potrivit Reuters.

Bilanţul de cel puţin 11 morţi al incendiilor de pădure de lângă Almeria este cel mai grav din ultimele peste două decenii în Spania.