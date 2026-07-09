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Video Incendiu puternic în Mamaia. Două beach bar-uri s-au făcut scrum, suprafața distrusă fiind de aproximativ 600 mp

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Un incendiu puternic a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi, în jurul orei 3.00, în zona Plajei H2O din stațiunea Mamaia. Flăcările au cuprins inițial unul dintre beach bar-uri, pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

Incendiul a fost lichidat. FOTO: captură video Ziua de Constanța
Incendiul a fost lichidat. FOTO: captură video Ziua de Constanța

La fața locului au intervenit pompierii cu cinci autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. Militarii ISU Constanța au acționat pentru limitarea propagării focului și au reușit să împiedice extinderea incendiului către alte construcții din apropiere.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dobrogea, incendiul a afectat în total două beach bar-uri, H2O și Crazy Beach, suprafața totală distrusă fiind de aproximativ 600 de metri pătrați, potrivit Antena 3 Constanța.

Pompierii au reușit să lichideze incendiul în jurul orei 6:40. Nu au fost înregistrate victime în urma incidentului.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului nu a fost stabilită deocamdată și urmează să fie determinată în urma cercetărilor efectuate de specialiști.

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