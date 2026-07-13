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Video Incendiu devastator într-un club din Bangkok: cel puțin 27 de morți. Ieșirile de urgență, blocate de lăzi cu bere și mobilier

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Cel puțin 27 de persoane au murit, iar alte 63 au fost rănite, dintre care 22 sunt în stare gravă, în urma unui incendiu urmat de o explozie, într-un club din Bangkok, capitala Thailandei. Este unul dintre cele mai grave astfel de accidente din ultimii ani din această țară.

Este unul dintre cele mai grave astfel de accidente din Thailanda. FOTO: X/@The_Japan_News
Este unul dintre cele mai grave astfel de accidente din Thailanda. FOTO: X/@The_Japan_News

Incendiul a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, aproape de miezul nopții, la clubul Rong Beer Na Lat Phrao, situat într-o zonă aglomerată din nordul orașului, în apropierea unor centre comerciale și a celebrei piețe Chatuchak, frecventată de turiști.

Potrivit autorităților thailandeze, primele cercetări indică faptul că incendiul ar fi fost provocat de un scurtcircuit la un aparat de aer condiționat montat în tavan, relatează publicația internațională Strait Times.

Flăcările s-au extins rapid din zona scenei, iar fumul dens a cuprins întreaga încăpere în doar câteva minute, blocând căile de evacuare și provocând panică în rândul celor aflați în local.

Pompierii au reușit să stingă incendiul în aproximativ 30 de minute, însă, până la sosirea echipelor de intervenție, focul se extinsese deja în întreaga clădire.

27 de persoane au murit, printre care și cetățeni străini. FOTO X/@The_PattayaNews
Imaginea 1/4: 27 de persoane au murit, printre care și cetățeni străini. FOTO X/@The_PattayaNews
27 de persoane au murit, printre care și cetățeni străini. FOTO X/@The_PattayaNews
27 de persoane au murit, printre care și cetățeni străini. FOTO X/@The_PattayaNews
27 de persoane au murit, printre care și cetățeni străini. FOTO X/@KIMSKashmir
27 de persoane au murit, printre care și cetățeni străini. FOTO X/@KIMSKashmir

Mulți oameni au rămas blocați în toalete

Majoritatea victimelor au fost găsite în toaletele din partea din spate a localului, a declarat directorul Departamentului pentru Prevenirea și Atenuarea Dezastrelor din Bangkok.

Potrivit martorilor, clienții au fugit spre spatele barului pentru a evita flăcările care blocau ieșirea principală, însă au rămas prinși de fumul dens și de temperaturile extrem de ridicate.

Guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt, a precizat că una dintre ieșirile de urgență era parțial blocată de lăzi cu bere, iar cealaltă de mobilier, ceea ce a îngreunat evacuarea.

Anchetatorii urmează să stabilească dacă localul respecta toate normele de siguranță privind căile de evacuare.

Martori: „Nu era oxigen, era doar fum”

Imagini publicate pe rețelele sociale surprind momentele dramatice în care clienții încearcă să fugă din local, în timp ce flăcările și fumul ies violent pe ușa principală. În înregistrări se observă persoane cu hainele cuprinse de foc și oameni care încearcă să îi ajute pe răniți.

Un membru al formației care cânta în local a povestit că luminile s-au stins pentru scurt timp, după care încăperea s-a umplut de fum, urmat de o explozie puternică.

„După explozie nu am mai văzut oameni alergând. Cei mai mulți erau întinși pe podea și cereau ajutor. Am fugit aproximativ cinci metri de pe scenă spre ieșire. Era întuneric, fum și nu mai era oxigen”, a declarat acesta.

Un turist din Laos a relatat că a observat fum în apropierea scenei înainte de izbucnirea incendiului și a ajutat la evacuarea unei femei.

„Am auzit țipete peste tot. A fost haos. Nu am mai trăit niciodată așa ceva”, a spus acesta.

Printre victime se află și muzicieni

Presa internațională relatează că printre persoanele decedate se numără și doi dintre muzicienii care cântau în local în momentul tragediei.

Autoritățile nu au precizat deocamdată câți dintre cei aflați în bar erau turiști, însă presa locală susține că printre victime se află și cetățeni străini.

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