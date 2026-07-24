 Un episod din „House”, difuzat în urmă cu 15 ani, a contribuit la salvarea vieții unui pacient. Un medic și-a amintit diagnosticul din serial | adevarul.ro
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Video Un episod din „House”, difuzat în urmă cu 15 ani, a contribuit la salvarea vieții unui pacient. Un medic și-a amintit diagnosticul din serial

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Un episod al celebrului serial medical „House”, difuzat în urmă cu 15 ani, a avut un rol neașteptat într-un caz real din Germania. Un medic și-a amintit de diagnosticul prezentat în producția TV și a reușit astfel să salveze viața unui pacient a cărui afecțiune îi nedumerise luni întregi pe specialiști.

Un episod din „House” a contribuit la salvarea vieții unui pacient. FOTO: Arhivă
Un episod din „House” a contribuit la salvarea vieții unui pacient. FOTO: Arhivă

Pacientul ajunsese la spital cu insuficiență cardiacă severă și o combinație neobișnuită de simptome: febră, pierderea auzului, pierderea vederii și ganglioni limfatici măriți. În primă fază, medicii au luat în calcul chiar un transplant de inimă, notează Vice.com. 

Situația s-a schimbat în momentul în care cazul a ajuns la medicul german Juergen Schaefer, un fan al serialului „House”. Acesta și-a amintit de episodul „Family Practice”, din sezonul al șaptelea, în care Dr. Gregory House diagnostichează o pacientă cu intoxicație cu cobalt, provocată de o proteză de șold.

Schaefer susține că a făcut imediat legătura între simptomele pacientului și faptul că acesta suferise anterior o intervenție chirurgicală de înlocuire a șoldului.

„După cinci minute am știut care este problema”, și-a amintit medicul.

El a cerut testarea nivelului de cobalt din organism, iar analizele i-au confirmat suspiciunea.

Investigațiile au arătat că, în urma unei operații de înlocuire a unei proteze ceramice de șold, în organism rămăseseră fragmente din vechiul implant. Acestea se frecau de noua proteză metalică, eliberând cobalt și crom în sângele pacientului.

După îndepărtarea sursei intoxicației, starea bărbatului s-a îmbunătățit semnificativ. Insuficiența cardiacă s-a ameliorat, iar celelalte simptome au început să dispară.

Juergen Schaefer a declarat că este convins că el și colegii săi ar fi descoperit în cele din urmă cauza bolii și fără ajutorul serialului, însă episodul din „House” a grăbit semnificativ stabilirea diagnosticului.

Medicul a povestit că este numit uneori „Dr. House al Germaniei”, o comparație pe care o privește cu rezerve din cauza comportamentului dur al personajului interpretat de Hugh Laurie. Cu toate acestea, spune el, talentul excepțional al doctorului fictiv de a rezolva cazuri medicale complicate rămâne una dintre calitățile care au făcut serialul celebru.

Cazul este considerat unul dintre cele mai cunoscute exemple în care un scenariu inspirat din medicină a contribuit indirect la rezolvarea unui caz real, demonstrând că expunerea la situații clinice rare poate fi utilă chiar și atunci când vine dintr-o producție de televiziune.

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