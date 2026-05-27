Miercuri, 27 Mai 2026
Adevărul
Călcâiul lui Ahile pentru populiștii francezi: Incoerența economică și dualitatea dintre tânărul Bardella și „vechea gardă” Le Pen

În ciuda ascensiunii constante în sondaje, partidul de extremă dreaptă Adunarea Națională (RN) se confruntă cu o profundă criză de identitate atunci când vine vorba de gestionarea economiei. Această falie ideologică între viziunea pro-business a lui Jordan Bardella și populismul tradițional al lui Marine Le Pen a devenit ținta perfectă pentru atacurile adversarilor politici, în perspectiva alegerilor prezidențiale din Franța.

Marine Le Pen și Jordan Bardella/FOTO:EPA/EFE
Dacă îl asculți pe versatul Jordan Bardella, extrema dreaptă franceză pare să își schimbe fața, curtând marile corporații, electoratul corporatist și susținătorii pieței libere. În schimb, Marine Le Pen rămâne fidelă bazinului său electoral tradițional – gulerul albastru, muncitorimea – și promovează un stat providență puternic, intervenționist și axat pe cheltuieli sociale masive, scrie politico.eu.

Această schizofrenie doctrinară nu a trecut neobservată. Oponenții politici din întreg spectrul profită de ocazie pentru a taxa ceea ce numesc o „impostură politică”. Édouard Philippe, principalul contracandidat conservator al extremei drepte, a sintetizat acid această dualitate:

„Există o nouă generație a Adunării Naționale care curtează executivii din indicele CAC40 și liderii de afaceri... și vechea gardă, care este pro-cheltuieli și pro-stat dădacă. Contați pe mine să le taxez piruetele și inconsecvența.”

De cealaltă parte, Éric Zemmour, liderul partidului rival de extremă dreaptă Reconquête, l-a acuzat pe Bardella că face eforturi disperate pentru a poza în politician de dreapta, în timp ce ierarhia partidului, în frunte cu Le Pen, are instincte economice pur stângiste și dorește majorarea taxelor. Chiar și stânga radicală, prin vocea aliaților lui Jean-Luc Mélenchon, cere public populiștilor să își definească, în sfârșit, o agendă economică clară.

Pensiile și taxele: Unde se fisurează unitatea de fațadă

Deși Le Pen și Bardella încearcă să afișeze o unitate monolitică, fisurile au ieșit la suprafață în jurul unor teme extrem de sensibile pentru societatea franceză:

Vârsta de pensionare: Istoric, partidul a promis anularea reformei lui Emmanuel Macron și revenirea la pensionarea la 62 de ani. Totuși, Bardella a stârnit controverse când a sugerat că măsura este „în curs de examinare”, fiind imediat contrazis public de Le Pen, care a reafirmat linia dură a promisiunii inițiale.

Supraimpozitarea companiilor din energie: Le Pen s-a declarat în favoarea unei taxe pe supraprofitul giganților energetici în contextul crizelor globale, în timp ce Bardella a catalogat ideea ca „nefiind o prioritate”.

În timp ce unii lideri din interiorul RN încearcă să prezinte aceste contradicții drept o „împărțire strategică a muncii” pentru a atrage categorii diferite de votanți, foști oficiali ai partidului vorbesc despre tensiuni reale între facțiunea tradițională și cercul de finanțiști din jurul lui Bardella, conduși de consilierul François Durvye, promotorul unei turnuri liberale.

Scepticismul elitelor financiare și dilema lui Marine Le Pen

Încercările partidului de a obține credibilitate economică în fața establishment-ului de afaceri s-au lovit de un zid de scepticism. Luna trecută, Marine Le Pen a participat la o cină discretă cu unii dintre cei mai puternici lideri de afaceri din Franța, inclusiv cu miliardarul Bernard Arnault. Impresia lăsată a fost însă una bizară.

Conform unor surse din mediul de afaceri citate de POLITICO, deși a încercat un ton inițial pro-business, Le Pen a revenit rapid la discursul său dogmatic și dirijist. Catherine MacGregor, directorul executiv al gigantului Engie, a criticat deschis platforma energetică a extremei drepte, considerând-o „proastă pentru Franța”.

La rândul său, Amir Reza-Tofighi, șeful lobby-ului patronal CPME, avertizează că o eventuală anulare a reformei pensiilor ar „discalifica” economic partidul: „Ar însemna să-i mințim pe francezi cu privire la capacitatea noastră de a ne echilibra finanțele publice”.

Marea dilemă a lui Marine Le Pen este legată de electoratul în vârstă – o categorie vitală pentru câștigarea președinției, dar care deține economii și se teme că un triumf populist ar putea destabiliza moneda euro sau ar putea izola Franța. Cu toate acestea, renunțarea la promisiunile sociale generoase în favoarea rigorii fiscale impuse de tabăra lui Bardella implică un risc uriaș: pierderea bazei istorice din rândul clasei muncitoare. O clarificare ar putea veni abia după decizia crucială a instanței din 7 iulie, care va stabili care dintre cei doi lideri va fi candidatul oficial al partidului pentru Palatul Élysée.

