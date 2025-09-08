Valentin Naumescu: „Macron plătește o greșeală uriașă” / „Franța are toate «șansele» unui președinte de extremă dreaptă în 2027”

Valentin Naumescu atrage atenția asupra consecințelor politice majore generate de căderea guvernului francez. Într-o analiză publicată pe Facebook, acesta vorbește despre greșelile președintelui Emmanuel Macron și riscurile pentru viitorul politic al Franței și al UE.

Profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu, expert evaluator al Comisiei Europene, a comentat luni, 8 septembrie, pe Facebook, criza politică din Franța, după căderea guvernului premierului François Bayrou.

El consideră că decizia lui Emmanuel Macron de a dizolva Adunarea Națională în iunie 2024 a fost „o greșeală uriașă și costisitoare”, ale cărei efecte se vor resimți pe termen lung.

„La cald și pe scurt despre noua criză politică franceză:

Greșeala dizolvării Adunării Naționale în iunie 2024 a fost uriașă și costisitoare. Efectele ei se vor simți multă vreme.

Macron trebuie să gândească acum responsabil viitorul politic al Franței și al Europei de după sfârșitul mandatului său, care deja nu mai este foarte îndepărtat (puțin mai mult de un an și jumătate).

Cu alte cuvinte, alegerile prezidențiale din aprilie-mai 2027 sunt esențiale pentru Franța și pentru UE. Aceea este marea miză politică”, subliniază Valentin Naumescu.

În opinia sa, președintele francez nu își poate permite să numească un premier de stânga, mai ales din rândul stângii radicale LFI, deoarece ar deschide calea către o victorie a dreptei radicale RN la prezidențialele din 2027. Totodată, o guvernare socialistă ar risca să adâncească deficitul bugetar și să alimenteze nemulțumirea „Franței profunde”, favorizând astfel extrema dreaptă.

„...Cu un guvern socialist care mărește cheltuielile publice, asistența socială și deficitul bugetar oricum mare, Franța va avea însă toate «șansele» unui președinte de extremă dreapta în 2027, susținut de «Franța profundă». Stânga este falimentară economic.

Deși tot mai mic și mai înghesuit, tot centrul politic francez este soluția, cu condiția ca moderații de centru-stânga și de centru-dreapta să sprijine un premier centrist, într-un compromis rezonabil. Este un aparent paradox dar RN și LFI, cele mai mari partide ale Franței în actualul Parlament (după numărul de mandate), trebuie lăsate în afara guvernului”, avertizează expertul pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, el atrage atenția că polarizarea și radicalizarea din politica franceză „sunt cumplite și extrem de dăunătoare” și nu pot oferi soluții viabile pentru stabilitate și guvernare. În acest context, riscul unei crize de neguvernabilitate nu este exclus.

„Polarizarea și radicalizarea sunt cumplite și extrem de dăunătoare dacă nu mai lasă loc soluțiilor de centru dar în același timp nu pot oferi ele însele soluții politice credibile, realiste și stabile.

Așa cum arată acum sistemul de partide al Franței, o criză de neguvernabilitate a Franței (criza majorității pozitive în democrațiile parlamentare, despre care am scris și am atras atenția în trecut), nu este exclusă. Sau poate că suntem deja în miezul ei, din vreme ce președintele Macron trebuie să numească acum al 5-lea prim ministru în ultimele 20 de luni”, se încheie analiza lui Valentin Naumescu.