George Simion, reacţie promptă după căderea guvernului în Franţa: „Să sperăm că urmează Macron și guvernul lui din România”

Căderea guvernului francez condus de François Bayrou a stârnit reacții și pe scena politică românească. Liderul AUR, George Simion, a comentat evenimentul printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Guvernul Franței, condus de premierul François Bayrou, a fost demis prin moțiune de cenzură, marcând un moment istoric pentru politica franceză. Pentru prima dată, un cabinet a căzut cu 364 pro şi 194 împotrivă, în sala fiind prezenţi 573, dintre care 558 s-au exprimat și 15 s-au abținut.

În urma rezultatului, Bayrou își va prezenta demisia președintelui Emmanuel Macron, marți dimineață. Această situație adâncește instabilitatea politică din Hexagon, întrucât Macron pierde al patrulea prim-ministru în doar 20 de luni. François Bayrou a stat mai puțin de nouă luni la conducerea guvernului francez.

Evenimentul a fost comentat și de liderul AUR, George Simion, care a reacționat prompt la vestea căderii guvernului francez:

„Guvernul lui Macron din Franța a căzut. Să sperăm că urmează Macron și guvernul lui din România”, a transmis acesta pe Facebook.

În Franţa, președintele Emmanuel Macron se vede nevoit din nou să caute un premier, în condițiile în care nici după dizolvarea Adunării Naționale și convocarea de alegeri anticipate, acum mai bine de un an, nu s-a reușit formarea unei majorități stabile.

„Bayrou a căzut. Victorie și ajutor popular. Macron este acum în prima linie în fața poporului. Și el trebuie să plece”, a scris Jean-Luc Mélenchon pe X, liderul formaţiunii politice Franţa Nesupusă („La France Insoumise”, stânga radicală).

Luni, Macron urmează să o primească pe președinta Adunării Naționale, Yaël Braun-Pivet, după ce vineri s-a întâlnit cu președintele Senatului, Gérard Larcher. Potrivit apropiaților, o declarație publică a președintelui este așteptată în următoarele zile, posibil chiar marți.