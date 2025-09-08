Ucrainenii au doborât 150 de drone ruseşti într-o singură noapte. Ce armă au folosit?

Dronele-interceptor reprezintă un tip relativ nou de armament, conceput inițial pentru a neutraliza drone de recunoaștere. Acestea sunt sisteme fără pilot, de mare viteză, care se ciocnesc direct cu ținta – o metodă ieftină, dar eficientă în luptă.

Cele mai multe sunt operate în regim „first-person view” (FPV), în care pilotul controlează drona în timp real, ghidând-o vizual către obiectiv. Apariţia constantă a dronelor Shahed, model iranian cu o viteză de aproximativ 185 km/h, a determinat Kievul să orienteze acest tip de tehnologie împotriva muniției loitering folosite intens de Rusia.

În prezent, producția de drone-interceptor în Ucraina este descentralizată: numeroase companii private și inițiative civile dezvoltă şi livrează aceste dispozitive direct către trupele de apărare antiaeriană, în coordonare cu autoritățile.

„Rușii mențin nivelul atacurilor cu Shahed între 300 şi 400 per val. Interceptoarele noastre trebuie să atingă un nivel comparabil. Este un obiectiv realist”, a afirmat Zelenski.

Răspuns la o ofensivă asimetrică

Pe fondul intensificării atacurilor aeriene din partea Rusiei, Ucraina este nevoită să se adapteze tactic. Sistemele tradiționale de apărare – rachete sol-aer, aviaţie sau echipe mobile cu mitraliere antiaeriene – sunt din ce în ce mai greu puse la încercare de tacticile de suprasaturare: lansarea simultană a sute de drone și rachete balistice.

Drona Shahed-136, folosită masiv de Rusia, are un cost estimat la 35.000 de dolari pe unitate, în timp ce majoritatea dronelor-interceptor dezvoltate în Ucraina au preţuri semnificativ mai mici – între 2.000 şi 6.000 de dolari – oferind astfel o soluție cu un bun raport cost-eficiență.

Totodată, Rusia recurge și la utilizarea unor drone „momeală”, precum Gerbera, menite să imite comportamentul Shahed-ului pentru a păcăli sistemele ucrainene de apărare. În acest context, Kievul speră ca dronele-interceptor să devină o componentă standard a arsenalului defensiv.

„Fiecare dronă interceptoare construită şi folosită salvează vieți. Acesta este un domeniu în care investim masiv”, a precizat președintele ucrainean, referindu-se la noi contracte semnate pentru dezvoltarea și livrarea acestor dispozitive.

Un atac cu pierderi umane semnificative

Atacul de duminică – descris de autoritățile ucrainene ca fiind cel mai mare de până acum – a reușit totuși să producă pagube. Potrivit oficialilor de la Kiev, 56 de drone ruseşti au trecut de apărarea aeriană, iar cel puțin una a lovit clădirea Radei Supreme, sediul Parlamentului Ucrainei.

Bilanțul victimelor, confirmat de autorități, indică patru morți, printre care și un copil.