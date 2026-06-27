Val de căldură fără precedent în Europa: temperaturi record înregistrate în Germania și Italia

Germania și Italia au resimțit sâmbătă condiții meteo extreme, în contextul în care un val de căldură asociat cu zeci de decese în Europa de Vest s-a extins spre est, după ce temperaturile au depășit recorduri de peste 40°C.

Danemarca a înregistrat sâmbătă cea mai ridicată temperatură din istoria măsurătorilor, potrivit Institutului Meteorologic Danez. „Cu 36,6°C în nordul orașului Odense, avem cea mai caldă zi de când au început măsurătorile în 1874”, transmite The Guardian.

Slovacia a confirmat că noaptea de vineri a fost cea mai caldă înregistrată vreodată, temperaturile necoborând sub 26,3°C.

Regatul Unit, Franța, Elveția și Germania au trecut prin episoade de căldură record în luna iunie, iar sistemul meteorologic ar putea doborî noi recorduri pe măsură ce se deplasează spre Polonia.

Oamenii de știință au declarat că acest val de căldură ar fi fost practic imposibil fără schimbările climatice provocate de om, care au făcut temperaturile nocturne din această săptămână de 100 de ori mai probabile decât ar fi fost acum două decenii.

„Valul de căldură va atinge apogeul în weekend, cu mult peste 40 de grade în unele regiuni din Germania”, a declarat Karsten Brandt, meteorolog al site-ului de prognoză Donnerwetter.

Un record național de 41,3°C a fost înregistrat vineri în apropiere de orașul Saarbrücken, lângă granița cu Franța, a precizat un purtător de cuvânt al serviciului meteorologic german, subliniind că măsurătoarea este încă preliminară.

Serviciul meteorologic a emis avertizări de caniculă extremă pentru aproape întreg teritoriul Germaniei, sâmbătă, în timp ce autoritățile au cerut populației să economisească apa. Se estimează temperaturi de până la 36°C la nivel național, cu maxime locale ce pot ajunge la 42°C.

În Franța, zeci de persoane, atât tinere cât și vârstnice, au murit în timpul valului de căldură. Temperaturile de peste 40°C au perturbat traficul feroviar și producția de energie, au dus la interdicții privind consumul de alcool, suspendarea cursurilor și amânarea evenimentelor în aer liber.

În Italia, Ministerul Sănătății a emis alertă roșie de caniculă în 18 orașe, inclusiv Milano, Roma, Torino, Veneția, Genova, Florența și Bologna, pentru sâmbătă și duminică, cu temperaturi ce pot ajunge până la 39°C în unele zone.

Biroul prim-ministrului francez a transmis că, deși valul de căldură se retrage, presiunea asupra sistemului medical va continua, iar internările vor rămâne ridicate timp de mai multe zile.

Autoritățile franceze au raportat o creștere a incendiilor de vegetație față de aceeași perioadă a anului trecut, ca efect al caniculei. La rândul lor, unele servicii publice, îngrijorate de posibile daune la infrastructură precum deformarea drumurilor și a liniilor de cale ferată, au încercat să reducă traficul.

Operatorul feroviar german Deutsche Bahn a oferit clienților posibilitatea de a-și anula gratuit rezervările pentru trenurile de lungă distanță până la începutul săptămânii viitoare. Compania a precizat că infrastructura este supusă unui stres deosebit din cauza expunerii la soare, precum și a riscurilor suplimentare pentru semnale, șine și rețele electrice, generate de furtuni și incendii de vegetație.

Lângă Hamburg, o bandă de circulație de pe autostrada A7, una dintre cele mai aglomerate din Germania, a fost închisă după ce asfaltul s-a crăpat din cauza căldurii, au transmis autoritățile.