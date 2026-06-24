Britanicii, sub șocul temperaturilor extreme. Meteorologii nu exclud atingerea pragului de 40°C în aceste zile

Regatul Unit se pregătește pentru temperaturi record în această săptămână, după ce serviciul meteorologic britanic Met Office a avertizat că actualul record național pentru luna iunie ar putea fi depășit, potrivit AFP.

Recordul actual este de 35,6°C și a fost înregistrat în Southampton în 1976 și în Camden Square, Londra, în 1957.

Meteorologii estimează că temperatura ar putea ajunge la 37°C încă de marți în sudul Angliei, iar miercuri și joi sunt posibile valori de până la 40°C în unele zone ale țării.

Met Office a emis un avertisment meteorologic de nivel maxim pentru o mare parte a Angliei centrale și sudice, inclusiv pentru Londra și Birmingham. Este doar a doua oară în istoria instituției când este emis un astfel de avertisment.

Școli închise mai devreme și restricții în transport

În contextul temperaturilor extreme, mai multe școli din sud-vestul Angliei au anunțat că vor încheia cursurile mai devreme.

Totodată, o companie feroviară a informat că va anula sau modifica o parte dintre cursele care pleacă din Londra din cauza condițiilor meteorologice severe, relatează AFP.

Valul de căldură vine la doar câteva săptămâni după ce Regatul Unit a înregistrat deja cea mai călduroasă lună mai din istoria măsurătorilor meteorologice.

Canicula afectează mare parte din Europa

Temperaturile ridicate afectează și alte țări europene.

În Franța, serviciul meteorologic național a anunțat că media temperaturilor înregistrate luni, atât pe timpul zilei, cât și al nopții, a atins 29,2°C, depășind precedentul record pentru luna iunie, potrivit AFP.

Autoritățile franceze au atribuit caniculei moartea a doi copii, în vârstă de doi și patru ani, găsiți într-o mașină parcată în sudul țării. Cu o zi înainte, alte trei persoane vârstnice au murit în urma temperaturilor extreme.

În Italia, Ministerul Sănătății a emis alertă roșie de caniculă pentru 15 orașe, inclusiv Roma și Milano, în timp ce în Spania temperaturile au ajuns la 40°C în Madrid.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua să afecteze mari zone ale Europei și în următoarele zile.