Video Ursula von der Leyen îl numește pe Putin „un prădător”: „Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat un avertisment dur împotriva lui Vladimir Putin, pe care l-a numit „un prădător”, în timpul unei vizite la granița Poloniei cu Belarus. Ea a subliniat că liderul de la Kremlin „nu se schimbă și nu se va schimba”, reafirmând sprijinul Uniunii Europene pentru statele aflate în linia frontului.

Duminică, Ursula von der Leyen s-a aflat la granița polono-belarusă, într-un turneu care include șapte țări din așa-numita linie a frontului, pentru a le reasigura de sprijinul UE împotriva agresiunii Rusiei. „El este un prădător. Trebuie să păstrăm sentimentul de urgență, pentru că știm că Putin nu s-a schimbat și nu se va schimba”, a declarat șefa Comisiei Europene, fără menajamente.

Vizita sa vine în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, intensifică eforturile de a negocia un armistițiu în războiul declanșat de Putin împotriva Ucrainei, aflat acum în al patrulea an.

Turneul european al președintei Comisiei

Pe lângă Polonia, Ursula von der Leyen vizitează Finlanda, Estonia, Lituania și Letonia, toate având graniță cu Rusia sau Belarus, precum și Bulgaria și România. Turneul reprezintă cel mai amplu demers diplomatic al ei privind securitatea și apărarea UE de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, la începutul lui 2022.

Declarațiile lui Donald Tusk la graniță

Împreună cu premierul polonez Donald Tusk, von der Leyen a vizitat Ozierany Male, în apropierea unui nou gard electric ridicat la frontiera polono-belarusă. Tusk a subliniat importanța acestei granițe, comparând-o cu visul de eliberare de sub „dominația sovietică” de acum 45 de ani, referindu-se la aniversarea acordului istoric din 31 august 1980.

„Polonia, Europa, NATO, Statele Unite trebuie din nou, exact cum am făcut atunci, exact cum am simțit sprijinul întregului Occident acum 45 de ani, să fie astăzi foarte dure, hotărâte și să arate solidaritate față de această nouă versiune a imperiului răului”, a spus Tusk.

El a adăugat că von der Leyen a venit la frontieră „pentru a găsi argumente care să convingă întreaga Europă că aceasta este granița pe care trebuie să o apărăm și în care trebuie să investim bani europeni”.

Investiții europene în securitate

Președinta Comisiei Europene a precizat că, în săptămânile următoare, executivul european va pregăti o foaie de parcurs privind modul în care să fie investite sume suplimentare în apărarea UE, ce urmează să fie discutată la Consiliul European de la începutul lunii octombrie.

Turneul va continua duminică în Bulgaria, unde von der Leyen se va întâlni cu premierul Rossen Jeliazkov, iar luni va vizita România și Lituania pentru întâlniri cu președinții Nicușor Dan și Gitanas Nausėda.