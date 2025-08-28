Discuție Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen: Deschiderea negocierilor de aderare UE cu Kiev și Chișinău

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au avut o discuție telefonică în care au vorbit, inclusiv despre deschiderea primului cluster de negocieri de aderare la UE atât pentru Kiev, cât și pentru Chișinău.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, au discutat despre atacul rus asupra Kievului din noaptea de miercuri spre joi, unul dintre cele mai grave de la începutul războiului și până în prezent. Atacul s-a soldat cu moartea a cel puțin 18 persoane, inclusiv patru copii.

,,Îi mulțumesc pentru compasiunea și solidaritatea față de poporul nostru după un atac rusesc atât de cinic și brutal. Noaptea trecută a fost unul dintre cele mai mari atacuri asupra Ucrainei. Ținta principală aleasă de ruși a fost Kievul. Operațiunea de căutare și salvare este încă în desfășurare. Le mulțumim tuturor celor care sprijină Ucraina acum și nu rămân tăcuți”, a menționat Volodimir Zelenski.

Liderul de la Kiev a mai subliniat că a discutat cu oficialul european ,,despre eforturile noastre diplomatice pentru a opri crimele, pentru a opri această agresiune rusă neprovocată și pentru a garanta o adevărată securitate pentru poporul nostru. În prezent, se desfășoară multă muncă la diferite niveluri tocmai în acest scop. Dar până când Rusia nu va face pași reali către pace, presiunea asupra ei trebuie să crească. Ursula a vorbit despre pregătirea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene și despre coordonarea cu alți parteneri”.

Un alt subiect al discuției a vizat parcursul de integrare europeană al Ucrainei, fiind discutată cu precădere deschiderea simultană a unui cluster de negocieri pentru Kiev și Chișinău.

,,Așteptăm o decizie pozitivă în curând”, a conchis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Recent, publicația ,,Politico” a relatat că Uniunea Europeană ia în considerare acordarea unui pas important în procesul de aderare al Republicii Moldova, înaintea alegerilor parlamentare care vor avea loc la sfârșitul lunii septembrie, plasând astfel Chișinăul înaintea Ucrainei.

Opinia lui Zelenski și Sandu

Președintele Maia Sandu a afirmat că procesul de aderare al Republicii Moldova și al Ucrainei la UE este unul bazat pe merite. Ea a subliniat că, deși ambele țări au îndeplinit condițiile necesare pentru a trece la următoarea etapă, Chișinăul nu poate începe negocierile pe primul cluster din cauza unui blocaj politic legat de Ucraina.

Iar președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat ideea decuplării Kievului de Chișinău pe parcursul european, subliniind că este „o mișcare foarte proastă”.

,,Considerăm aderarea la UE ca parte a garanțiilor de securitate. Președintele Trump a spus că America și Putin văd acest lucru la fel. Așadar, am discutat despre negocierile de aderare la UE. Nu poate exista nicio divizare între Ucraina și Moldova – asta ar fi pur și simplu o mișcare foarte proastă”, a notat liderul de la Kiev pe platforma X.

În opinia lui Volodimir Zelenski, divizarea celor două state ar transmite semnalul că Europa nu are o poziție comună și solidă asupra garanțiilor, ceea ce ar înrăutăți situația.

„Dacă o astfel de divizare are loc, aceasta va însemna automat că Europa este divizată în privința Ucrainei, că nu are o poziție comună și puternică asupra garanțiilor. Mulți în Europa consideră că o diviziune nu va face decât să agraveze lucrurile“, a conchis președintele Ucrainei.

Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022, la mai bine de o săptămână de la începerea războiului din Ucraina. Chișinăul a obținut statutul de țară candidată la Uniune în luna iulie a aceluiași an, în același timp cu Kievul.

Pe 15 iunie 2024, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au dat „acordul de principiu” pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina, anunțul fiind făcut de Președinția belgiană a Consiliului UE.

Însă, la masa de tratativelor, cele două țări merg separat, negocierile propriu-zise fiind individuale și putând dura mult, durata acestora variind în funcție de mai multe aspecte.