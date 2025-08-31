search
Duminică, 31 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Lituania instalează „dinți de dragon” la granița cu Kaliningrad: „O măsură de precauție”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Lituania a finalizat instalarea unor obstacole antitanc, cunoscute sub denumirea de „dinți de dragon”, la granița cu enclava rusă Kaliningrad. Aceste obstacole anti-tanc, blocuri piramidale din beton armat, sunt concepute pentru a împiedica sau încetini înaintarea vehiculelor blindate.

Lituania a instalat „dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad FOTO: X
Lituania a instalat „dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad FOTO: X

Dinții de dragon” au fost folosiți pe scară largă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, la Linia Siegfried sau Linia Maginot, și au fost reintroduși recent de forțele ucrainene pentru a bloca avansul rusesc. Instalarea acestor obstacole transmite un mesaj clar de descurajare către Rusia, semnalând că Lituania ia apărarea teritoriului său foarte în serios și că orice agresiune ar întâmpina o rezistență semnificativă.

Începem prin nivelul tactic, adică obstacole specifice la frontieră, iar apoi vom combina întregul plan de inginerie într-un sistem coerent”, a declarat sâmbătă comandantul armatei lituaniene, Raimundas Vaikšnoras, potrivit News.ro. Ministerul lituanian al Apărării a subliniat pe rețeaua X că este „o măsură de precauție în vederea consolidării apărării”.

Obstacole noi la frontieră 

Noile bariere au fost instalate în posturi de frontieră neutilizate situate la granița cu Belarus, Sumskas, Lavoriski, Raigardas și Latezeris și în punctul de trecere a frontierei Romaniskes, la frontiera cu Kaliningrad. În iulie, Letonia anunțase instalarea unor piramide antitanc similare de-a lungul graniței sale cu Rusia.

Kaliningrad, o enclavă rusă puternic militarizată, este situată între Lituania și Polonia și reprezintă o zonă strategică cheie pentru Rusia în Marea Baltică. Lituania, ca și celelalte state baltice, se simte amenințată de politica agresivă a Rusiei, având în vedere trecutul său de ocupație sovietică și proximitatea geografică.

Întărirea capacităților de apărare 

Măsura face parte dintr-un program de stat al Lituaniei pentru îmbunătățirea capacităților de apărare. În 2024, până la 3 milioane de euro au fost alocate din bugetul Ministerului Apărării pentru implementarea acestor măsuri, iar din 2025 finanțarea va fi asigurată prin Fondul Lituanian de Apărare. Lituania va instala diverse tipuri de bariere și la frontiera cu Belarus, pentru a împiedica deplasarea vehiculelor de luptă inamice în cazul unui atac.

Polonia și cele trei state baltice, Lituania, Letonia și Estonia, au cerut Uniunii Europene să construiască o linie de apărare de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus. Potrivit diplomaților europeni, costul acestei linii defensive de 700 de kilometri ar putea ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de euro. Polonia își întărește, de asemenea, apărarea la granițele cu Kaliningrad și Belarus. „Face parte din strategia noastră de apărare și descurajare”, a subliniat Ministerul polonez al Apărării.

„Călcâiul lui Ahile al NATO” 

Foste republici sovietice, Estonia, Letonia și Lituania au fost amenințate în repetate rânduri de Rusia, care nu s-a împăcat niciodată cu aderarea lor la NATO și UE. Kaliningrad, fostul Königsberg, a fost ocupat de armata sovietică în aprilie 1945 și anexat ulterior de Uniunea Sovietică. După destrămarea URSS, în decembrie 1991, regiunea a devenit o exclavă rusă între Lituania, Polonia și Marea Baltică.

Experții avertizează că, în cazul unui conflict cu Occidentul, Vladimir Putin ar putea încerca să ocupe Coridorul Suwalki, o fâșie îngustă de teren de aproximativ 100 de kilometri care leagă Belarus de Kaliningrad, separând astfel țările baltice de Polonia. Această zonă este adesea denumită „călcâiul lui Ahile al NATO”.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea, jefuită la New York. I-au furat din camera de hotel trofeul câștigat la Cleveland. Apel către hoți
stirileprotv.ro
image
Zodia care se umple de bani în septembrie 2025, potrivit faimoasei Neti Sandu: „E bancherul zodiacului”
gandul.ro
image
Vești proaste pentru români! Ce se schimbă de la 1 septembrie
mediafax.ro
image
Top fotbaliști care și-au înșelat soțiile și iubitele, dar au rămas împreună. Unele aventuri nu au fost uitate nici acum
fanatik.ro
image
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
libertatea.ro
image
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
digi24.ro
image
Instorii neștiute. Crima înfiorătoare care a șocat fotbalul românesc: a fost înjunghiat direct în inimă în urma unui scandal într-un bar
gsp.ro
image
”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a anulat nunta, iar ”internetul fierbe” după ce a aflat vârsta noului partener
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
antena3.ro
image
Bătaie generală în Focșani, după ce o tânără care făcea drifuri a lovit mai multe mașini într-o parcare
observatornews.ro
image
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Furtună puternică pe litoralul românesc: rafale de peste 70 km/h în Mamaia și Constanța
playtech.ro
image
Ce studii are Alexandra, iubita lui Dennis Man. Tânăra este fostă Miss Arad
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
stiripesurse.ro
image
El este Mădălin, copilul de 11 ani, dispărut din Sălaj. Acesta a plecat de acasă și nu s-a mai întors
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, dezamăgită de prieteni? Mesajul dureros transmis, la aproape 40 de
playtech.ro
image
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul lui Radu Mazăre din Madagascar
romaniatv.net
image
Armata Română, anunț privind mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov: Pentru a evita dezinformarea și știrile false
mediaflux.ro
image
Fostul campion cu Dinamo se iubește cu fata șefului de la FRF
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney
click.ro
image
A prezentat de 13 ori Festivalul Mamaia, dar tot a fost oprit la intrare. Octavian Ursulescu: „N-aveam brățara de recunoaștere”. Dilema lui Cătălin Crișan: „De ce nu m-au invitat?”
click.ro
Prințese înglodate în datorii getty images jpg
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn
okmagazine.ro
Minitarte cu mere Sursa foto shutterstock 2104450739 jpg
Desert de sezon, pe gustul tuturor: minitarte cu mere şi aluat fărâmicios
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste

OK! Magazine

image
Prințese înglodate în datorii. Cum au risipit aceste figuri regale banii Palatului, iar unele au ajuns la sapă de lemn

Click! Pentru femei

image
Nativii care au cele mai mari șanse să devină cunoscuți

Click! Sănătate

image
Poţi ghici ce este în neregulă la această imagine?