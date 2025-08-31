Lituania instalează „dinți de dragon” la granița cu Kaliningrad: „O măsură de precauție”

Lituania a finalizat instalarea unor obstacole antitanc, cunoscute sub denumirea de „dinți de dragon”, la granița cu enclava rusă Kaliningrad. Aceste obstacole anti-tanc, blocuri piramidale din beton armat, sunt concepute pentru a împiedica sau încetini înaintarea vehiculelor blindate.

„Dinții de dragon” au fost folosiți pe scară largă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, la Linia Siegfried sau Linia Maginot, și au fost reintroduși recent de forțele ucrainene pentru a bloca avansul rusesc. Instalarea acestor obstacole transmite un mesaj clar de descurajare către Rusia, semnalând că Lituania ia apărarea teritoriului său foarte în serios și că orice agresiune ar întâmpina o rezistență semnificativă.

„Începem prin nivelul tactic, adică obstacole specifice la frontieră, iar apoi vom combina întregul plan de inginerie într-un sistem coerent”, a declarat sâmbătă comandantul armatei lituaniene, Raimundas Vaikšnoras, potrivit News.ro. Ministerul lituanian al Apărării a subliniat pe rețeaua X că este „o măsură de precauție în vederea consolidării apărării”.

Obstacole noi la frontieră

Noile bariere au fost instalate în posturi de frontieră neutilizate situate la granița cu Belarus, Sumskas, Lavoriski, Raigardas și Latezeris și în punctul de trecere a frontierei Romaniskes, la frontiera cu Kaliningrad. În iulie, Letonia anunțase instalarea unor piramide antitanc similare de-a lungul graniței sale cu Rusia.

Kaliningrad, o enclavă rusă puternic militarizată, este situată între Lituania și Polonia și reprezintă o zonă strategică cheie pentru Rusia în Marea Baltică. Lituania, ca și celelalte state baltice, se simte amenințată de politica agresivă a Rusiei, având în vedere trecutul său de ocupație sovietică și proximitatea geografică.

Întărirea capacităților de apărare

Măsura face parte dintr-un program de stat al Lituaniei pentru îmbunătățirea capacităților de apărare. În 2024, până la 3 milioane de euro au fost alocate din bugetul Ministerului Apărării pentru implementarea acestor măsuri, iar din 2025 finanțarea va fi asigurată prin Fondul Lituanian de Apărare. Lituania va instala diverse tipuri de bariere și la frontiera cu Belarus, pentru a împiedica deplasarea vehiculelor de luptă inamice în cazul unui atac.

Polonia și cele trei state baltice, Lituania, Letonia și Estonia, au cerut Uniunii Europene să construiască o linie de apărare de-a lungul graniței cu Rusia și Belarus. Potrivit diplomaților europeni, costul acestei linii defensive de 700 de kilometri ar putea ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de euro. Polonia își întărește, de asemenea, apărarea la granițele cu Kaliningrad și Belarus. „Face parte din strategia noastră de apărare și descurajare”, a subliniat Ministerul polonez al Apărării.

„Călcâiul lui Ahile al NATO”

Foste republici sovietice, Estonia, Letonia și Lituania au fost amenințate în repetate rânduri de Rusia, care nu s-a împăcat niciodată cu aderarea lor la NATO și UE. Kaliningrad, fostul Königsberg, a fost ocupat de armata sovietică în aprilie 1945 și anexat ulterior de Uniunea Sovietică. După destrămarea URSS, în decembrie 1991, regiunea a devenit o exclavă rusă între Lituania, Polonia și Marea Baltică.

Experții avertizează că, în cazul unui conflict cu Occidentul, Vladimir Putin ar putea încerca să ocupe Coridorul Suwalki, o fâșie îngustă de teren de aproximativ 100 de kilometri care leagă Belarus de Kaliningrad, separând astfel țările baltice de Polonia. Această zonă este adesea denumită „călcâiul lui Ahile al NATO”.