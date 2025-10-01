Ursula von der Leyen: „E momentul să creștem și mai mult presiunea asupra Rusiei. Nu va mai exista o abordare cu pași graduali, ci cu măsuri mult mai severe”

„E momentul să creștem și mai mult presiunea asupra Rusiei” , a spus președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, miercuri seara, după summit-ul liderilor UE, desfășurat în Danemarca.

„Rusia este șupusă cu unei presiuni economice crescânde. Sancțiunile pe care l-am aplicat funcționează și vă dau câteva cifre. Inflația a depășit cu mult 10%, cel puțin 40% din bugetul național este cheltuit pe apărare, iar PIB-ul Rusiei a încetinit până la 0,9%.

E momentul să creștem presiunea și mai mult asupra Rusiei. Am propus o apărare nouă în privința acțiunilor. Nu va mai exista o abordare cu pași graduali, ci cu măsuri mult mai severe privind energia, servicii financiare și comerțul”, a declarta Ursula von der Leyen.

