Ucraina dorește să ajute Europa să se apere de incursiunile dronelor rusești. Noi observări ale unor vehicule fără pilot în Norvegia

Ucraina este dispusă să ofere asistență Poloniei și altor țări europene pentru a se apăra împotriva unor potențiale incursiuni cu drone, pe care Kievul le atribuie Rusiei, avansând în acest sens ipoteza că Moscova le-ar fi putut lansa din Marea Baltică, relatează The Guardian.

Într-un discurs adresat unui forum de securitate de la Varșovia, Volodimir Zelenski a propus „Poloniei și tuturor partenerilor noștri să construiască un scut comun, realmente fiabil, împotriva amenințărilor aeriene rusești”, în baza experienței acumulate de Ucraina în război.

Armata ucraineană „poate contracara toate tipurile de drone și rachete rusești”, a dat asigurări Zelenski, argumentând: dacă Rusia își pierde capacitatea de a ataca în aer, nu va putea continua războiul”.

Donald Tusk, prim-ministrul Poloniei, a declarat la rândul său că amploarea incursiunilor cu drone este de așa natură încât „întreaga comunitate occidentală, transatlantică” trebuie să realizeze că „acesta este război”. „Nu l-am dorit uneori este ciudat, un război de un nou tip, dar este totuși un război”.

Dronele neidentificate au perturbat spațiul aerian danez în cel puțin trei ocazii în ultima săptămână, forțând închiderea aeroportului din Copenhaga luni și a două alte aeroporturi miercuri. Vineri, drone au fost observate deasupra bazei militare Karup.

„Autoritățile nu pot stabili cine se află în spatele atacurilor hibride. Dar putem afirma că există o țară care reprezintă o amenințare la adresa securității Europei - și anume Rusia”, a declarat luni prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, pe rețelele de socializare.

Rusia se folosește petrolierele sale fantomă pentru a lansa drone din Marea Baltică, acuză Zelenski

„Dacă petrolierele folosite de Rusia servesc drept platforme pentru drone, atunci aceste petroliere nu ar trebui să fie lăsate să opereze liber în zona Baltică. Aceasta este de facto o activitate militară a Rusiei împotriva țărilor europene, așadar Europa are dreptul să închidă strâmtori și rute maritime pentru a se proteja”, a subliniat liderul ucrainean la conferința de la Varșovia.

Ministrul român al apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat la reuniunea de la Varșovia că luni au fost găsite fragmente noi de dronă lângă Tulcea, un oraș aflat la puțin peste șase kilometri de granița cu Ucraina. În urmă cu două săptămâni, România a declarat că o dronă de atac Shahed a traversat spațiul său aerian timp de 50 de minute, înainte de a zbura către Ucraina.

Cu câteva zile mai devreme, aproximativ 20 de drone momeală rusești Geran neînarmate au intrat în Polonia, forțând închiderea a patru aeroporturi. Trei sau patru drone au fost doborâte după ce avioane poloneze și olandeze au fost trimise să răspundă la incident.

În prezent, Ucraina are capacitatea să doboare peste 90% din dronele lansate de Rusia, folosind sisteme de apărare aeriană, patrule aeriene, bruiaj și alte tehnici.

Forțele ucrainene au doborât sau neutralizat 566 din cele 593 de drone lansate de Rusia în noaptea de sîmbătă spre duminică, în cadrul unui atac masiv care a durat 12 ore.

Drone neidentificate au fost observate și în Norvegia

Drone au fost observate și în apropierea unei baze aeriene din Norvegia, sâmbătă, potrivit autorităților norvegiene.

„Putem confirma că am primit informaţii despre o posibilă activitate a dronelor observată în zona din jurul bazei aeriene de la Orland, unde se află avioane de vânătoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al armatei norvegiene pentru Dagens Naeringsliv. Este vorba de o bază aeriană situată în centrul ţării, unde sunt staţionate avioane de vânătoare F-35, potrivit agențiilor internaționale de presă.

Luni seara, o dronă a survolat câmpul de gaze Sleipner, operat de compania Equinor, în Marea Nordului, au anunțat marți autoritățile locale, citând angajați ai instalației offshore.

Complexul Sleipner include mai multe câmpuri importante de gaze, la vest de orașul Egersund, pe coasta Norvegiei. Zăcămintele joacă un rol esențial în producția de energie a țării.