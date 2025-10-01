Două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen

Eurodeputații vor dezbate luni şi vor vota joi asupra cele două moţiuni de cenzură depuse împotriva preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care va putea evalua statutul majorităţii sale la Strasbourg.

Calendarul a fost convenit miercuri de liderii grupurilor parlamentare, relatează AFP, citată de Agerpres.

Moțiunile au fost depuse de extrema dreaptă şi stânga radicală și nu au practic nicio şansă să o îndepărteze pe Ursula von der Leyen, dar riscă să evidenţieze tensiunile din Parlament din ultimul an.

Opoziţia intenţionează în special să denunţe acordul comercial semnat în această vară de Ursula von der Leyen cu Statele Unite, pe care mulţi europarlamentari, inclusiv cei care o susţin pe preşedinta Comisiei, îl consideră dezechilibrat.

La începutul lunii iulie, Parlamentul European a respins în mare parte o moţiune de cenzură a extremei drepte care a vizat-o pe şefa executivului european.

Examinarea a trei moţiuni de cenzură într-un timp atât de scurt, fără precedent

Dezbaterea a trei moţiuni de cenzură în câteva luni este fără precedent la Strasbourg.

Aceasta reflectă schimbarea configuraţiei politice de la alegerile europene din iunie 2024, marcate de ascensiunea extremei drepte şi consolidarea dreptei.

Pentru a reuşi o moţiune de cenzură ar trebui să obţină cele două treimi din voturile exprimate precum şi majoritatea absolută a membrilor Parlamentului, adică cel puţin 361 de eurodeputaţi.