Miercuri, 17 Decembrie 2025
Adevărul
Uniunea Europeană începe eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia: „Un pas uriaș către o nouă eră”

Uniunea Europeană face un pas decisiv spre independența energetică față de Rusia. Eurodeputații au aprobat o lege care prevede eliminarea treptată a importurilor de gaze rusești, atât prin gazoducte, cât și sub formă de gaz natural lichefiat (GNL), începând cu 2026, și pregătesc terenul pentru interzicerea completă a importurilor de petrol din Rusia până cel târziu la finalul anului 2027.

Uniunea Europeană va elimina treptat importurile de gaze din Rusia FOTO: Shutterstock
Noua legislație, adoptată miercuri de Parlamentul European, urmărește să garanteze că securitatea energetică a Uniunii nu va mai putea fi folosită ca instrument de presiune de către Federația Rusă. Actul normativ introduce, totodată, sancțiuni armonizate la nivel european pentru operatorii care încalcă noile reguli.

Potrivit regulamentului, gazul natural lichefiat rusesc tranzacționat pe piața la vedere va fi interzis la nivelul Uniunii odată cu intrarea în vigoare a legii, la începutul anului viitor. În paralel, importurile de gaze prin gazoducte vor fi eliminate progresiv, termenul-limită fiind stabilit pentru 30 septembrie 2027.

Pentru a reduce riscul de eludare a interdicțiilor, operatorii vor avea obligația să prezinte autorităților vamale dovezi mai stricte și mai detaliate privind țara de producție a gazelor, înainte de import sau depozitare. Statele membre vor trebui, de asemenea, să aplice sancțiuni clare și ferme în cazul nerespectării prevederilor.

Pregătiri pentru interzicerea importurilor de petrol

În cadrul negocierilor cu președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene, eurodeputații au cerut ca toate importurile de petrol din Rusia să fie interzise. Aceștia au obținut angajamentul Comisiei Europene de a prezenta un text legislativ în acest sens la începutul anului viitor, astfel încât interdicția să poată intra în vigoare cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârșitul lui 2027.

De asemenea, Parlamentul European a insistat asupra stabilirii unor condiții mai stricte în care interdicția ar putea fi suspendată temporar, doar în situații de urgență legate de securitatea energetică a Uniunii.

„UE face un pas uriaș către o nouă eră”

„Este un eveniment istoric: UE face un pas uriaș către o nouă eră, fără gaze și petrol rusesc. Rusia nu mai poate folosi niciodată exporturile de combustibili fosili drept armă împotriva Europei. Prioritățile noastre cheie au fost accelerarea cât mai mult posibil a calendarului de interzicere a gazelor prin conducte, interzicerea contractelor GNL pe termen lung cu un an mai devreme decât era prevăzut și prevenirea eludării acestor noi reguli. Acum, trebuie să acționăm fără întârziere pentru a pune în aplicare acest acord și să ne îndreptăm atenția către importurile de petrol, unde vrem să ne asigurăm că angajamentul Comisiei Europene de a face o propunere la începutul anului 2026 va fi respectat”, a declarat raportorul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE), Ville Niinistö (Verts/ALE, Finlanda).

La rândul său, raportoarea Comisiei pentru comerț internațional, Inese Vaidere (PPE, Letonia), a subliniat importanța votului: „Votul de astăzi transmite un mesaj clar și puternic: Europa nu va mai fi niciodată dependentă de gazul rusesc. Aceasta este o realizare majoră pentru Uniunea Europeană și un punct de cotitură istoric în politica energetică europeană. Am consolidat propunerea inițială a Comisiei Europene prin introducerea unei căi către interzicerea petrolului și a produselor aferente, prin încheierea contractelor pe termen lung mai devreme decât se propusese inițial și prin asigurarea unor sancțiuni pentru nerespectare”.

Textul legislativ, deja convenit cu Consiliul Uniunii Europene, a fost adoptat cu 500 de voturi pentru, 120 împotrivă și 32 de abțineri. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie să fie aprobat oficial de Consiliu și publicat ulterior în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Inițiativa legislativă vine pe fondul utilizării sistematice a energiei ca armă geopolitică de către Rusia, un comportament documentat de aproape două decenii și amplificat semnificativ după invazia pe scară largă a Ucrainei, în 2022. Aceasta a fost însoțită de manipulări deliberate ale pieței energetice, inclusiv decizia fără precedent a Gazprom de a nu umple complet capacitățile de stocare din Europa și de întreruperi bruște ale livrărilor prin gazoducte, care au dus la creșteri ale prețurilor la energie de până la opt ori față de nivelurile de dinaintea crizei.

