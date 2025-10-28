Uniunea Europeană cumpără mai mult gaz rusesc decât China

Mai multe state membre ale Uniunii Europene continuă să importe volume semnificative de combustibili fosili din Rusia, în pofida sancțiunilor și a apelurilor la reducerea dependenței energetice de Moscova. Potrivit unei analize publicate de The Guardian, printre principalii cumpărători se numără Slovacia, Ungaria, Franța, Belgia și Țările de Jos.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, într-o încercare de a slăbi capacitatea Kremlinului de a finanța războiul din Ucraina. Noile măsuri interzic accesul la sistemul financiar bazat pe dolar pentru firmele care continuă să cumpere petrol rusesc — o lovitură cu potențial major pentru India și China, principalele destinații ale exporturilor rusești de petrol și gaze după invazia din februarie 2022.

Veniturile Rusiei din exportul de combustibili, la cel mai scăzut nivel de la începutul invaziei

Potrivit Centrului pentru Cercetări în Energie și Aer Curat (Crea), veniturile lunare ale Rusiei din exporturile de combustibili fosili au scăzut în septembrie cu 4%, ajungând la cel mai mic nivel de la începutul războiului — aproximativ jumătate din sumele obținute în aceeași perioadă a anului 2022, scrie The Guardian.

Analistul Luke Wykenden estimează că o eventuală reducere drastică a importurilor asiatice ar fi „devastatoare” pentru bugetul Kremlinului. „Între ianuarie și septembrie, 86% din exporturile de petrol rusesc, inclusiv cele prin conducte, au mers către China și India. Dacă Moscova pierde aceste piețe, ar putea pierde în jur de 7,4 miliarde de dolari în venituri lunare — echivalentul a 3,6 miliarde de dolari în taxe care alimentează direct mașina de război rusă”, a declarat acesta.

Importurile de țiței rusesc către rafinăriile de stat din India au scăzut cu 38% în septembrie, ajungând la cel mai redus nivel din mai 2022. O asemenea reducere, spune Wykenden, ar putea costa Rusia până la 1,6 miliarde de dolari lunar în pierderi fiscale.

Europa, în continuare principalul cumpărător de gaze rusești

Deși exporturile către Asia s-au diminuat, veniturile Rusiei sunt încă susținute de livrările de gaze lichefiate (GNL) și gaz prin conducte către Europa. Datele Crea arată că Uniunea Europeană rămâne cel mai mare cumpărător de GNL rusesc, achiziționând aproximativ jumătate din totalul exporturilor Moscovei.

Pe locurile următoare se situează China (22%) și Japonia (18%). În privința gazului transportat prin conducte, UE importă circa 35% din volumul total livrat de Rusia, urmată de China (30%) și Turcia (29%).

În interiorul blocului comunitar, Ungaria și Slovacia au fost, în luna septembrie, cei mai mari importatori — cu achiziții în valoare de 393 milioane de euro, respectiv 207 milioane de euro. Franța, Belgia și Țările de Jos continuă, de asemenea, să importe gaze rusești, în special sub formă de GNL.

Franța a fost anul trecut al treilea cel mai mare cumpărător din UE, cu importuri de 153 milioane de euro, urmată de Belgia (92 milioane de euro) și Țările de Jos (62 milioane de euro).

Critici privind ritmul lent al deconectării energetice

Uniunea Europeană intenționează să elimine complet importurile de GNL rusesc până în ianuarie 2027, însă experții avertizează că ritmul este insuficient în raport cu realitatea de pe front.

„Unii europeni au reușit aproape imediat să renunțe la energia rusească. Asta trebuia să se întâmple acum trei ani”, a declarat Tom Keating, fondatorul Centrului pentru Finanțe și Securitate (CFS) al institutului britanic RUSI. „Este ușor să cerem responsabilitate din partea Indiei și a Chinei, dar trebuie să ne uităm și la noi. Fiecare lună de întârziere costă vieți în Ucraina.”