search
Marți, 28 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Uniunea Europeană cumpără mai mult gaz rusesc decât China

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Mai multe state membre ale Uniunii Europene continuă să importe volume semnificative de combustibili fosili din Rusia, în pofida sancțiunilor și a apelurilor la reducerea dependenței energetice de Moscova. Potrivit unei analize publicate de The Guardian, printre principalii cumpărători se numără Slovacia, Ungaria, Franța, Belgia și Țările de Jos.

Europa, în continuare principalul cumpărător de gaze rusești/FOTO:Arhiva
Europa, în continuare principalul cumpărător de gaze rusești/FOTO:Arhiva

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a anunțat sancțiuni împotriva celor mai mari două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, într-o încercare de a slăbi capacitatea Kremlinului de a finanța războiul din Ucraina. Noile măsuri interzic accesul la sistemul financiar bazat pe dolar pentru firmele care continuă să cumpere petrol rusesc — o lovitură cu potențial major pentru India și China, principalele destinații ale exporturilor rusești de petrol și gaze după invazia din februarie 2022.

Veniturile Rusiei din exportul de combustibili, la cel mai scăzut nivel de la începutul invaziei

Potrivit Centrului pentru Cercetări în Energie și Aer Curat (Crea), veniturile lunare ale Rusiei din exporturile de combustibili fosili au scăzut în septembrie cu 4%, ajungând la cel mai mic nivel de la începutul războiului — aproximativ jumătate din sumele obținute în aceeași perioadă a anului 2022, scrie The Guardian.

Analistul Luke Wykenden estimează că o eventuală reducere drastică a importurilor asiatice ar fi „devastatoare” pentru bugetul Kremlinului. „Între ianuarie și septembrie, 86% din exporturile de petrol rusesc, inclusiv cele prin conducte, au mers către China și India. Dacă Moscova pierde aceste piețe, ar putea pierde în jur de 7,4 miliarde de dolari în venituri lunare — echivalentul a 3,6 miliarde de dolari în taxe care alimentează direct mașina de război rusă”, a declarat acesta.

Importurile de țiței rusesc către rafinăriile de stat din India au scăzut cu 38% în septembrie, ajungând la cel mai redus nivel din mai 2022. O asemenea reducere, spune Wykenden, ar putea costa Rusia până la 1,6 miliarde de dolari lunar în pierderi fiscale.

Europa, în continuare principalul cumpărător de gaze rusești

Deși exporturile către Asia s-au diminuat, veniturile Rusiei sunt încă susținute de livrările de gaze lichefiate (GNL) și gaz prin conducte către Europa. Datele Crea arată că Uniunea Europeană rămâne cel mai mare cumpărător de GNL rusesc, achiziționând aproximativ jumătate din totalul exporturilor Moscovei.

Pe locurile următoare se situează China (22%) și Japonia (18%). În privința gazului transportat prin conducte, UE importă circa 35% din volumul total livrat de Rusia, urmată de China (30%) și Turcia (29%).

În interiorul blocului comunitar, Ungaria și Slovacia au fost, în luna septembrie, cei mai mari importatori — cu achiziții în valoare de 393 milioane de euro, respectiv 207 milioane de euro. Franța, Belgia și Țările de Jos continuă, de asemenea, să importe gaze rusești, în special sub formă de GNL.

Franța a fost anul trecut al treilea cel mai mare cumpărător din UE, cu importuri de 153 milioane de euro, urmată de Belgia (92 milioane de euro) și Țările de Jos (62 milioane de euro).

Critici privind ritmul lent al deconectării energetice

Uniunea Europeană intenționează să elimine complet importurile de GNL rusesc până în ianuarie 2027, însă experții avertizează că ritmul este insuficient în raport cu realitatea de pe front.

„Unii europeni au reușit aproape imediat să renunțe la energia rusească. Asta trebuia să se întâmple acum trei ani”, a declarat Tom Keating, fondatorul Centrului pentru Finanțe și Securitate (CFS) al institutului britanic RUSI. „Este ușor să cerem responsabilitate din partea Indiei și a Chinei, dar trebuie să ne uităm și la noi. Fiecare lună de întârziere costă vieți în Ucraina.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
O profesoară din județul Iași a fost găsită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile cu ea au ajuns în toată școala
digi24.ro
image
Ce a descoperit un bărbat care a depus 770.000 de euro la bancă timp de 3 ani, după ce a pus contul pe numele soției
stirileprotv.ro
image
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră
gandul.ro
image
Secretarul general al ONU avertizează că omenirea nu a reușit să limiteze încălzirea globală: „Să ne recunoaștem eșecul”
mediafax.ro
image
Craiova – Rapid, meciul decisiv pentru Rădoi? “Cum poți sa spui ca jucătorii Craiovei nu au valoare?!”
fanatik.ro
image
„Dacă aș vrea să o dezgrop pe Ioana, s-ar găsi lângă ea și ADN-ul Klebsiellelor care au omorât-o!” Mărturia unui medica care şi-a pierdut singurul copil în urma tragediei de la Colectiv
libertatea.ro
image
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”
digi24.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro
digisport.ro
image
VIDEO Explozie la vârful statului! Posibilă ilegalitate a Guvernului cu pensiile magistraților, dezvăluită chiar de un lider al coaliției
stiripesurse.ro
image
Cazul inexplicabil al tinerei de 23 de ani găsite în casă la un an după ce a murit. Familia ei face mărturii tulburătoare
antena3.ro
image
Nu răspundeți dacă primiți acest mesaj pe WhatsApp. Escrocii au mai găsit o metodă de înșelătorie online
observatornews.ro
image
Joseph Adam, aproape de dezastru! Lamborghini-ul s-a făcut praf, dar a scăpat ca prin minune!
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
prosport.ro
image
Cum te pensionezi în România – documentele obligatorii care nu trebuie să lipsească și adeverințele
playtech.ro
image
Motivul pentru care patronul firmei acuzate că a rupt sigiliul la blocul din Rahova a fost chemat în instanță. Ce tranzacție a făcut cu o companie aflată în insolvență
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
L-a invitat pe Gigi Becali la nuntă, dar a fost lăsat ”cu ochii în soare”! Motivul neașteptat: ”Am investit salariul pe un an”
digisport.ro
image
Nicușor Dan a găsit la Cotroceni o lege uitată 5 ani în sertare de către Klaus Iohannis: A sesizat Curtea Constituțională
stiripesurse.ro
image
A murit fratele lui Devis Epassy! Decizia radicală luată de portarul de la FC Dinamo chiar înainte de Cupa României Betano
kanald.ro
image
Cum își încălzesc norvegienii casele când afară sunt −30 °C. Soluția care îi face...
playtech.ro
image
AVEM PRIMA REACȚIE a lui Irinel Columbeanu după ce Monica Gabor s-a întors în România: „Nici nu m-a...”
wowbiz.ro
image
Primiți cu Sorcova? Ozana Barabancea, ușor de confundat cu un păun la sfințirea Catedralei. A strălucit mai tare decât turlele aurite
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie. Aproape un milion de vârstnici sunt beneficiari
mediaflux.ro
image
Gimnasta Denisa Golgotă, acuzații ȘOCANTE după Mondiale: „A spus că mi-ar da pumni în gură până m-ar desfigura! Plângerea a fost IGNORATĂ”
gsp.ro
image
Ziua în care Biserica a deschis porțile doar pentru personalități. De ce oamenii de rând n-au avut acces în interior la slujba de sfințire a picturii Catedralei Neamului VIDEO
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”
click.ro
image
Cu ce trebuie să dai pe perdele, ca să miroasă ca în camerele de lux ale hotelurilor de 7 stele. Trucul pe care nimeni nu ți-l spune
click.ro
image
Radu Mazăre, viață de lux în Madagascar. Cum arată resortul fostului primar al Constanței. Bungalow-uri generoase, cu vedere spre Oceanul Indian
click.ro
Ludovic al XV lea (1710 1774), rege al Franței tablou de Jean Baptiste Van Loo (1684 1745), expus la Muzeul Versailles, profimedia 0067886769 jpg
Cine este regele care avea cel mai bizar fetiș în dormitor. Nu ”ierta” nicio parteneră
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Diaconescu Bunoiu 2025 jpg
„Repertoriul movilelor de pământ din județul Timiș” - o parte uitată a istoriei Banatului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
image
Locul magic pe care puțini turiști au șansa să-l viziteze. Ce spun doi români care au ajuns aici: „De departe, locul nostru preferat”

OK! Magazine

image
Regele Charles, hărțuit cu întrebări despre Prințul Andrew, fratele său care a renunțat la titlul regal. Cum a răspuns monarhul

Click! Pentru femei

image
Demi Moore: „Am făcut sport câteva ore în ziua în care mi s-a rupt apa!”

Click! Sănătate

image
Ce rişti dacă îi ceri lui ChatGPT informații medicale