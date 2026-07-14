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Viceprim-ministrul Tánczos Barna, la Interviurile Adevărul, de la ora 17.30

Parlamentul ungar votează demiterea președintelui numit în timpul guvernării Viktor Orbán. Ce urmează?

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Parlamentul ungar a adoptat luni un amendament constituțional care va duce la demiterea președintelui țării, Tamás Sulyok, și a președintelui Curții Constituționale, Péter Polt.

Tamás Sulyok, președintele Ungariei/FOTO:Facebook
Tamás Sulyok, președintele Ungariei/FOTO:Facebook

Legea face parte din eforturile partidului Tisza, condus de premierul Péter Magyar, de a pune capăt moștenirii a peste un deceniu de guvernare a fostului partid Fidesz, acum înlăturat de la putere. Magyar susține că atât Sulyok, cât și Polt rămân loiali fostei formațiuni conducătoare.

„De fiecare dată când a trebuit să aleagă între principiile constituționale și interesele Fidesz, Tamás Sulyok a ales, din nou și din nou, interesele Fidesz, și continuă să o facă și astăzi”, a declarat Magyar, luni, într-un discurs susținut în Parlament.

Adoptare cu majoritate covârșitoare

Amendamentul a fost adoptat cu un scor de 139 la 6, după ce Fidesz și partidul său aliat, KDNP, au boicotat votul de luni. Sulyok va avea la dispoziție cinci zile pentru a promulga amendamentul; în cazul în care refuză să facă acest lucru, Magyar a declarat că îl va supune procedurii de demitere în Parlament.

Cel de-al 17-lea amendament constituțional îndeplinește una dintre promisiunile centrale ale campaniei electorale a lui Magyar: desființarea a ceea ce el numește „structura de tip mafiot” instaurată de fostul premier Viktor Orbán în cei 16 ani de guvernare. Președintele Sulyok și-a apărat ferm poziția, declarând, într-un interviu acordat publicației POLITICO, că este independent și că o eventuală demitere forțată ar declanșa o „criză constituțională”.

Reforma introduce, de asemenea, o limită de 12 ani pentru mandatele parlamentarilor și înființează un Oficiu Național pentru Recuperarea și Protecția Activelor, menit să ancheteze cazurile de corupție.

Opțiuni limitate pentru președinte

Legea urmează acum să ajungă pe biroul președintelui, pentru semnare. Cealaltă opțiune a lui Sulyok ar fi trimiterea amendamentului către Curtea Constituțională — instituție pe care organizația de monitorizare Comitetul Helsinki din Ungaria susține că Orbán a populat-o cu persoane loiale, pe parcursul celor 16 ani de guvernare. Această variantă ar oferi însă doar o evaluare restrânsă: Curtea se poate pronunța exclusiv asupra unor aspecte de procedură, nu și asupra constituționalității legii în sine.

De altfel, cea mai înaltă instanță a țării a mai avut deja o ocazie de a interveni în acest dosar, pe care a lăsat-o să treacă. În iunie, Sulyok a solicitat Curții o evaluare preliminară a legalității oricărei legislații „vizând o persoană anume”, care ar putea conduce la demiterea sa din funcție. Șapte judecători constituționali s-au recuzat, invocând „implicare personală și directă în acest dosar”, ceea ce a făcut imposibilă judecarea cererii.

Amendamentul reintroduce, totodată, vârsta obligatorie de pensionare de 70 de ani pentru judecătorii Curții Constituționale — o măsură care ar duce la înlăturarea a patru judecători aflați în prezent în funcție, printre care și Polt, președintele instanței.

Întrebat, în luna iunie, dacă ar semna un amendament care să ducă la propria sa demitere, Sulyok a declarat pentru POLITICO: „Nu pot spune niciodată cu certitudine, dinainte, dacă voi semna sau nu o lege.”

Acuzații reciproce

Luni dimineață, Magyar l-a acuzat pe Orbán și partidul Fidesz de a fi încercat, în mod preventiv, să îl împiedice pe Sulyok să semneze amendamentul, afirmând că „Fidesz a trecut la controlul direct al Palatului Sándor”, în referire la sediul instituției prezidențiale. Sulyok a respins luni acuzațiile lui Magyar, afirmând că premierul încearcă „să manipuleze opinia publică și să exercite presiuni asupra deciziei autonome a președintelui” privind semnarea legii.

Sulyok, care a condus anterior Curtea Constituțională sub guvernarea Orbán, a fost scos din relativa obscuritate atunci când fostul premier l-a numit președinte al țării, în 2024. El se numără printre cei mai nepopulari președinți din istoria postcomunistă a Ungariei, în mare parte din cauza asocierii sale cu Orbán.

„Peste câteva săptămâni, domnule președinte, Ungaria va avea un nou șef de stat”, a declarat Magyar.

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