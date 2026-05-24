Un zbor din Tenerife spre Birmingham, deviat de urgență după ce pilotul a suferit un infarct. „Luminile clipeau, iar stewardesele căutau un doctor”

Pilotul unui avion care zbura din Tenerife spre orașul britanic Birmingham a suferit un infarct joi, 21 mai, motiv pentru care a fost nevoie de o aterizare de urgență.

Metro scrie că zborul Jet2 se afla la o altitudine de aproximativ 9.000 de metri când a avut loc urgența medicală, iar aeronava a fost forțată să aterizeze de urgență în Portugalia, la ora 02:11, vineri dimineață.

Martorii spun că însoțitorii de bord au alergat pe culoar în lacrimi, întrebând dacă se află vreun medic la bord.

Un pasager a declarat pentru The Sun: „Eu și partenera mea dormeam când am fost treziți de haos. Luminile au început să clipească, iar stewardesele, vizibil afectate, căutau un doctor.

Copilul nostru de doi ani a început să plângă, la fel ca mulți alți copii de la bord, deoarece avionul cobora foarte rapid pentru aterizarea de urgență.”

Serviciile de urgență au urcat imediat în avion după aterizarea pe Aeroportul Francisco de Sá Carneiro Porto, unde cei 220 de pasageri au urmărit cum medicii îi acordau îngrijiri pilotului.

Aceștia au așteptat 13 ore înainte de a fi transportați acasă cu un alt zbor și un nou echipaj de cabină.

Un pasager a declarat: „Am rămas blocați în Portugalia mai bine de 13 ore fără cazare. Nu ne-au lăsat să coborâm din avion mai bine de o oră.

Apoi am fost lăsați pur și simplu să ne descurcăm singuri. Nu aveam unde să stăm. Ni s-a spus că este prea scumpă cazarea. Compania aeriană ne-a spus că pilotul a suferit un infarct în cabină. Evident, avem toată compasiunea pentru el.”

Jet2 a transmis pentru The Sun că „zborul LS1266 de la Tenerife la Birmingham a fost deviat către Porto joi, 21 mai, deoarece unuia dintre piloți i s-a făcut rău.

Siguranța nu a fost compromisă în niciun moment, iar pasagerii și-au continuat ulterior călătoria. Dorim să ne cerem scuze clienților pentru această întârziere neprevăzută.”