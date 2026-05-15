Video Despăgubire uriașă: 49,5 milioane de dolari pentru familia unei tinere ucise în prăbușirea unui Boeing 737 MAX al Ethiopian Airlines

Familia unei pasagere decedate în tragedia aviatică Ethiopian Airlines primește 49,5 milioane de dolari, în urma unei decizii a unui juriu din Chicago.

Un juriu din Chicago a decis acordarea unor despăgubiri de 49,5 milioane de dolari familiei unei tinere ucise în accidentul avionului Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, prăbușit în martie 2019, relatează Reuters.

Victima, Samya Stumo, în vârstă de 24 de ani, lucra pentru organizația nonprofit ThinkWell și se afla la bordul zborului care urma ruta Addis Abeba – Nairobi în momentul tragediei.

Decizia reprezintă al doilea verdict major pronunțat de un juriu american în legătură cu cele două accidente aviatice implicând modelul 737 MAX.

Într-un caz anterior, în luna noiembrie, Boeing a fost obligată să plătească peste 28 de milioane de dolari familiei unui angajat ONU decedat în același accident.

Accidentele avioanelor Boeing 737 MAX din Indonezia (2018) și Etiopia (2019) s-au soldat cu 346 de morți și au generat zeci de procese împotriva producătorului american.

Compania nu a contestat răspunderea în acest dosar, însă acuzațiile privind daune punitive împotriva conducerii Boeing și a furnizorilor au fost eliminate, familiile victimelor încercând în continuare să le reintroducă prin apel.

Până în prezent, Boeing a soluționat peste 90% dintre procesele civile legate de aceste tragedii, plătind miliarde de dolari în despăgubiri și acorduri amiabile.

În paralel, în martie, o curte de apel din SUA a confirmat decizia Departamentului de Justiție de a renunța la urmărirea penală împotriva companiei în acest dosar. Boeing acceptase anterior să pledeze vinovată pentru conspirație la fraudă penală, însă înțelegerea a fost ulterior modificată.