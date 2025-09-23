Un vânător de comori a găsit o fibulă romană veche de 2.000 de ani: „Am crezut că este un fel de insignă pe care ar fi purtat-o un copil”

Un bărbat din Marea Britanie a făcut o descoperire remarcabilă folosind un detector de metale: o fibulă rară din bronz, veche de aproximativ 2.000 de ani, despre care inițial credea că este o jucărie veche.

Martin Williams, în vârstă de 54 de ani, a găsit artefactul la doar 15 minute după ce a început să caute pe un câmp recent arat, aproape de casa sa, în Dorchester.

„Când am văzut-o prima dată în pământ am observat că avea la spate un mecanism de închidere și astfel am crezut că este un fel de insignă pe care ar fi purtat-o un copil”, a declarat Williams pentru publicația internațională The Independent.

Un expert în artefacte a descris fibula ca fiind un obiect „interesant” și un tip de fibulă rar întâlnit la nivel național. Având între 1.800 și 2.000 de ani, este posibil ca fibula să fi fost purtată în timpul stăpânirii romane în Marea Britanie.

Williams a mai descoperit în trecut 14 capete de topor din Epoca Bronzului, 30 de monede romane și două inele medievale, toate valorând peste 1.000 de lire fiecare. „Îmi place senzația de a găsi ceva neatins de sute, uneori mii de ani, și apoi de a conecta descoperirea cu istoria. E fascinant”, a spus el.

Vânătorul de comori folosește un detector second-hand, achiziționat cu aproximativ 600 de lire, și petrece adesea weekendurile căutând artefacte pe câmpuri agricole. Conform legii britanice, obiectele considerate comori trebuie raportate ofițerului local pentru artefacte și pot fi achiziționate de muzee, recompensând descoperitorul.

Fibula descoperită de Williams va fi evaluată în continuare, iar dacă nu va fi considerată comoară, există șansa ca el să o ofere drept cadou proprietarului terenului.

Raportul Legii Comorilor arată că în 2022 au fost găsite 1.377 de comori în Marea Britanie, majoritatea de către persoane care folosesc detectoare de metale în zone agricole.

Printre descoperirile recente se numără Comoara Chew Valley, cea mai valoroasă comoară găsită vreodată în țară, și o monedă de argint emisă de regele viking East Anglian Guthrum, considerată comoară în septembrie 2024.