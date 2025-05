Rămăşiţele unor soldaţi din Primul Război Mondial, descoperite de un arheolog amator. „Probabil urmele unei bătălii sau ambuscade!”

Un arheolog amator, care „vânează” comori cu detectorul de metale, a descoperit rămăşiţe umane din Primul Război Mondial la graniţa dintre judeţele Vrancea şi Bacău.

Sever Iulian Ciolac este membru al grupului de Facebook „DetectieMetal - Comunitatea Arheologilor Amatori din Romania” din anul 2023, timp în care a descoperit cu detectorul său de metale numeroase obiecte datând mai ales din Primul Război Mondial.

La cea mai recentă ieşire, în apropierea unui fost pichet de grăniceri aflat la limita judeţelor Vrancea şi Bacău, unde s-a stabilizat frontul spre sfârşitul anului 1916, Sever Iulian Ciolac a descoperit resturi de uniforme, bocanci şi rămăşiţe umane. „O să trimit un email la Cultul Eroilor pentru informare, cu poze şi locaţie”, a scris el pe contul de Facebook.

„La limita judeţelor VN-BC, cota 1250, în apropierea fostului pichet de grăniceri, săptămâna trecută am găsit resturi de uniforme, bocanci şi rămăşiţe umane. La sfârşitul lui 1916 frontul s-a stabilizat vreo 2 luni pe vechea graniţă, probabil de atunci provin toate.

Până obţin aprobări pentru a amplasa o troiţă comemorativă, am pus două cruci pe locurile unde erau osemintele. Citatul de pe filmuleţ e luat de pe o lespede de piatră de pe drumul făcut de armata română în perioada de neutralitate în 1916 (fântâna lui Ferdinand).

Precizez că am părăsit imediat zonele unde erau rămăşiţe umane.Totul e la suprafaţă, 10-20 cm, probabil urmele unei bătălii sau ambuscade! Multă muniţie trasă, tuburi româneşti şi germane.

Update: am găsit doar bucăţi mici de oase. În trecut am sunat la 112 când am găsit schelet complet. O să trimit un email la Cultul Eroilor pentru informare, cu poze şi locaţie”, a scris Sever Iulian Ciolac pe pagina sa de Facebook.

→ Imaginea 1/2: descoperire Sever Iulian Ciolac 2, foto Facebook jpg

Înarmaţi cu detectoare de metal, colindând locuri despre care se documentează din cărţi istorice sau din poveştile din bătrâni, sunt tot mai numeroşi arheologii amatori care reuşesc, graţie norocului, dar mai ales perseverenţei de care dau dovadă, să aducă la lumină vestigii din vremuri trecute.