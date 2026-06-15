Un ucrainean a supraviețuit 1.495 de zile în detenție rusă. A rezistat povestind din memorie seria „Harry Potter” colegilor de suferință

Timp de 1.495 de zile, lumea maiorului ucrainean Oleksandr Ivanov s-a redus la un cub de beton. Infanterist marin al Ucrainei, acesta a fost capturat în timpul luptelor pentru Mariupol și a fost ținut ulterior într-o colonie penală din Rusia, în condiții extrem de dure, fără contact cu familia sau cu lumea exterioară. În ciuda condițiilor, Ivanov a găsit o metodă neașteptată de a rezista psihologic: povestea celorlalți deținuți seria Harry Potter.

Potrivit mărturiilor sale, Ivanov a fost deținut în principal într-o celulă supraaglomerată din regiunea Mordovia, alături de alți prizonieri, în condiții de igienă precare, cu acces limitat la mișcare și hrană insuficientă. În acest timp, Ivanov ar fi pierdut aproximativ 30 de kilograme, relatează BBC.

În primele luni de detenție, prizonierii erau supuși izolării aproape totale, iar corespondența era distrusă, în timp ce radioul difuza constant mesaje de propagandă conform cărora Ucraina „nu ar mai exista”.

Singura legătură cu familia a fost un mesaj vocal extrem de scurt, în care i s-au permis doar câteva fraze. Ulterior, soția sa a reușit să transmită la rândul ei un mesaj la fel de concis, povestind evenimente cotidiene din viața copilului lor.

„Harry Potter”, refugiu psihologic în detenție

În ciuda condițiilor, Ivanov a găsit o metodă neașteptată de a rezista psihologic: povestirea din memorie a seriei Harry Potter, scrisă de autoarea J. K. Rowling.

Fostul militar a relatat că a memorat cărțile încă din tinerețe, iar în detenție a început să le povestească celorlalți deținuți timp de mai multe ore pe zi. Povestirile erau redate în stil „audiobook”, cu pauze, suspans și adaptări narative, și au devenit un ritual zilnic pentru grupul de prizonieri.

Astfel, deținuții ascultau ore în șir aventurile de la Hogwarts, experiență care, potrivit lui Ivanov, îi ajuta să evadeze mental din realitatea celulei, pe care o comparau simbolic cu închisoarea „Azkaban” din serie.

„Ne simțeam ca prizonierii din Azkaban, cu dementorii (n.r. personajele negative din serie) dincolo de ușa celulei. Iar care este cea mai bună cale de a combate dementorii? Un Patronus (o forță magică protectoare). Când un prizonier crede cu tărie că cineva îl așteaptă acasă, creează un Patronus atât de puternic încât niciun dementor nu poate trece de el”, a explicat ulterior Oleksandr Ivanov.

Patru ani de detenție și revenirea acasă

În total, Ivanov a petrecut aproximativ patru ani în detenție, dintre care cea mai mare parte în Mordovia. În acest timp, familia sa a reușit să afle informații despre el doar prin intermediul altor militari eliberați în schimburi de prizonieri.

În mai anul acesta, familia a fost informată oficial că ofițerul a fost inclus într-un schimb de prizonieri. La scurt timp, acesta s-a întors acasă și s-a reunit cu familia sa.

În prezent, Oleksandr Ivanov se află în proces de recuperare fizică și psihologică, încercând să revină la viața de dinainte de război. El spune că a primit numeroase mesaje de susținere, inclusiv de la persoane care i-au trimis obiecte inspirate din universul „Harry Potter”.

„Nu am cuvinte să exprim ce înseamnă asta pentru mine. Sunt recunoscător tuturor și mândru că fac parte din această țară”, a declarat el.