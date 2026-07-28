Poliția Capitalei a transmis marți, 28 iulie, primele explicații după apariția în spațiul public a imaginilor în care un bărbat este imobilizat de polițiști într-o stație de alimentare cu carburant din Sectorul 5 al Capitalei. Potrivit oamenilor legii, intervenția a avut loc după ce acesta ar fi provocat un scandal și ar fi tulburat ordinea publică.

Potrivit Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, incidentul s-a petrecut în 27 iulie, în jurul orei 18:00, când polițiștii Secției 24, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au observat un bărbat care manifesta un comportament recalcitrant.

„Polițiștii au intervenit de îndată pentru prevenirea escaladării situației, procedând la interceptarea și legitimarea bărbatului în cauză, în vârstă de 34 de ani”, a transmis Poliția Capitalei.

Oamenii legii susțin că bărbatul și-a continuat comportamentul agresiv și după intervenția polițiștilor.

„În continuare, acesta a manifestat un comportament neadecvat, adresând injurii și tulburând ordinea și liniștea publică, motiv pentru care a fost imobilizat și condus la sediul subunității de poliție, în vederea stabilirii situației de fapt”, se arată în comunicatul transmis de autorități.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi adresat injurii unui alt client în timp ce își aștepta rândul la pompa de alimentare.

„S-a stabilit că bărbatul, în timp ce își aștepta rândul la pompa de alimentare, ar fi adresat injurii unui alt bărbat, provocând astfel tulburarea ordinii și liniștii publice”, precizează Poliția Capitalei.

Bărbatul a fost sancționat contravențional.

„Față de acesta a fost luată măsura sancționării contravenționale, fiind aplicată o amendă în valoare de 1.800 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61/1991”, au mai transmis reprezentanții Poliției Capitalei.