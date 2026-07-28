Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a declarat că fostul director general al TAROM a fost destituit de Consiliul de Administrație, deoarece nu și-ar fi îndeplinit atribuțiile, și a acuzat vechea practică de numire în funcții de conducere fără criterii de performanță.

Potrivit ministrului, schimbarea conducerii companiei vine în contextul în care planul de restructurare al TAROM nu a fost gestionat corespunzător, iar România riscă să piardă ajutorul aprobat de Comisia Europeană dacă operatorul aerian nu demonstrează că este viabil până la sfârșitul anului.

„Nu și-a dat demisia, a fost destituit”

Radu Miruță a precizat că decizia de revocare a fost luată de Consiliul de Administrație al companiei.

„Consiliul de administrație de la Tarom a constatat că directorul nu și-a făcut treaba, motiv pentru care nu și-a dat demisia, ci a fost destituit. A fost pus de PSD cu pixul. Același director a fost pus și la Romaero. Când i-am cerut explicații, și-a dat demisia și de acolo. Este un obicei vechi, de punere a oamenilor în funcție fără să demonstreze performanță”, a declarat ministrul, marți, într-o conferință de presă.

Avertisment privind ajutorul acordat de Comisia Europeană

Ministrul interimar a afirmat că actualul plan de restructurare nu a fost implementat corespunzător și că există riscul ca sprijinul financiar acordat companiei să fie retras.

„Astăzi suntem în situația în care planul de restructurare de la TAROM nu a fost gestionat corespunzător. Dacă la finalul lunii decembrie 2026, Tarom nu reușește să demonstreze viabilitate, Comisia Europeană retrage ajutorul dat”, a spus Radu Miruță.

Un nou plan de reorganizare va fi trimis Comisiei Europene

Potrivit ministrului, noua conducere a companiei va elabora un plan revizuit de reorganizare, care va fi transmis Comisiei Europene până la sfârșitul lunii septembrie.

„Săptămâna viitoare semnez o adresă înaintată de TAROM prin care termenul din iunie 2026 de depunere a unui plan de restructurare nu a fost respectat. Cred că este cinstit și onest că cei din conducere nu mai sunt astăzi la șefia TAROM și că ne asumăm ca până la începutul lunii septembrie să depunem un plan de reorganizare, urmând ca până la finalul lunii septembrie să prezentăm Comisiei un plan de reorganizare revizuit”, a afirmat ministrul.

Acesta a adăugat că viitorul buget al companiei va fi construit pe baza situației reale din TAROM.

„Noua conducere va veni cu propunerea de buget bazată pe realitatea din companie și nu pe visele unor directori care și-ar fi dorit niște bani din pix”, a conchis Radu Miruță.