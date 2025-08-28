O familie de români aflată în vacanță în Grecia a rămas fără autoturism: „În jurul orei 3, ni s-a furat mașina din curtea cazării”

O româncă a cerut ajutorul turiștilor aflați în vacanță în stațiunea grecească Nikiti, după ce mașina i-a fost furată din curtea cazării, în noaptea de miercuri spre joi, 27-28 august.

„Bună ziua! Azi-noapte, în jurul orei 3, ni s-a furat mașina – un Volkswagen Tiguan Allspace, de culoare neagră, cu numărul de înmatriculare B 990 ETI – din curtea cazării din Nikiti. Dacă o vedeți pe undeva, vă rugăm să ne anunțați!”, a transmis autoarea postării de pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Membrii forumului s-au arătat îngrijorați de situația femeii, unii recomandându-i să-și cumpere, cu altă ocazie, dispozitive de urmărire.

„Recomandare pentru toată lumea: cumpărați-vă niște AirTag-uri (2-3 buc) și plasați-le în mașină ascunse în diverse locuri. Un blocator de volan și pedala de frână vă scutește de bătăi de cap!”

„Pe viitor, cumpără așa ceva (n.r. Apple AirTag)… l-ai ascuns undeva în mașină… imediat o găsești. Sunt modele și pentru Samsung.”

Un alt internaut a povestit că a trecut prin aceeași situație, doar că totul s-a întâmplat în stațiunea Sarti din Grecia.

„Nu este nicio glumă!! Acum 4 ani, în Sarti, pe la 2-3, au intrat în casă peste noi. Ne-au luat cheile, telefoane, laptopuri, portofele… Apoi au ieșit și plecau și cu mașina dacă nu reușeam să ne opunem la timp… Așa că pot să cred că nu e glumă!

P.S.: iar în casă peste noi au intrat cu ranga de fier… ne-au bruscat… Proprietarul făcea ca toate alea să păstrăm liniștea, să nu se audă și la ceilalți care au închiriat… iar Poliția nu a făcut nimic! Doar ne-au intervievat pe noi vreo 5 ore și cam atât…”

Prin asemenea clipe de coșmar au trecut și o familie de români, în Halkidiki, a căror mașină le-a fost furată chiar din parcare, în doar câteva minute.

„Aveți grijă la mașini! Aseară i-a fost furată unui prieten o mașină electrică în câteva minute. Norocul lor a fost că nu au dezactivat nu știu ce funcție (mi-a zis, dar am uitat) și cu ajutorul aplicației și a gazdei (care știa zona) și era cu poliția în telefon, au reușit să o găsească. Paza bună…”, a scris o prietenă de familie pe grupul destinat călătoriilor în Grecia.

Mașina, marca Hyundai Ioniq, a fost parcată la 21:07 și la 21:14 a fost furată. Turiștii români și-au dat seama ca autoturismul a dispărut în jurul orei 21:35. Mașina deja parcursese 45 km și se îndreptă care Salonic. Hoțul, un tânăr din Bulgaria, a fost prins repede.