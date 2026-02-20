Sentința primită de alpinistul acuzat că și-a abandonat iubita și a lăsat-o să moară pe cel mai înalt munte din Austria

Tribunalul din Innsbruck l-a condamnat pe cetățeanul austriac Thomas P. la 5 luni de închisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 9.400 de euro, după moartea partenerei sale, Kerstin G.

Cei doi urcaseră, în ianuarie 2025, pe Grossglockner, cel mai înalt vârf de munte din Austria. Femeia, în vârstă de 33 de ani, a cedat din cauza epuizării și a frigului extrem, murind în timpul nopții, aproape de altitudinea maximă de 3.798 de metri. Bărbatul a coborât pentru a cere ajutor, lăsându-și partenera într-o stare critică.

Găsit vinovat pentru neglijență

Procurorii au susținut că Thomas P. și-a abandonat partenera într-o stare gravă, fără protecție adecvată. Instanța a reținut că expediția a fost ineficient organizată, cu echipament minim și cu apel tardiv la salvatori.

Alpinistul amator și-a susținut nevinovăția, iar apărătorul său a vorbit despre situație descriind-o ca fiind mai mult o tragedie petrecută în condiții extreme, ci nu o faptă penală.

Bărbatul a admis că și-a lăsat partenera pe o creastă bătută de vânt pentru a coborî după ajutor, însă nu a putut explica de ce nu a folosit nici pătura termică, nici sacul de dormit pe care femeia le avea puse la dispoziție în rucsac. Când salvatorii i-au recuperat trupul, ambele obiecte se aflau nefolosite printre lucrurile acesteia.

Mai mult, potrivit publicației Der Spiegel, o fostă parteneră a inculpatului a declarat că acesta ar fi lăsat-o și pe ea singură pe munte într-o situație similară, tot pe Grossglockner, după un conflict legat de traseu.

Un semnal de alarmă real la adresa comunității de alipiniști

Deși avea o experiență montană net superioară celei a iubitei sale, Thomas P. a primit o pedeapsă de cinci luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 9.400 de euro, în condițiile în care pentru neglijență gravă legea prevede până la trei ani de detenție.

Judecătorul Norbert Hofer, el însuși alpinist, a apreciat că inculpatul ar fi trebuit să înțeleagă din timp că partenera sa nu mai putea continua ascensiunea.

Potrivit publicației The Guardian, procesul desfășurat la Innsbruck a atras atenția comunității internaționale a alpiniștilor, fiind unul dintre puținele cazuri în care un accident montan a dus la urmărire penală. Specialiștii spun că verdictul ar putea influența de acum înainte modul în care este privită responsabilitatea în sporturile montane.