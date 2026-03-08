Tragedie de 8 Martie la Timișoara. O femeie a murit înjunghiată de propriul fiu

O femeie a murit duminică, 8 martie, într-un apartament din municipiul Timișoara, după ce ar fi fost atacată cu un cuțit de propriul fiu. Potrivit unor surse judiciare, victima a fost înjunghiată în zona gâtului. Incidentul s-a petrecut într-un bloc de pe strada Răneți, iar vecinii au fost cei care au alertat autoritățile după ce au auzit un scandal puternic în locuință.

Conform surselor citate, locatarii blocului au sunat la poliție după ce au auzit zgomote și ceartă în apartament. Bărbatul care locuia acolo ar fi cunoscut în zonă ca având probleme psihice și ar fi provocat un scandal puternic, potrivit Sursa de Vest.

La fața locului au fost trimiși polițiștii de la Secția 3 Urbană Timișoara. Aceștia au intervenit pentru a-l imobiliza pe bărbat. În timpul verificărilor făcute în apartament, oamenii legii au găsit-o pe mama acestuia în stare de inconștiență, cu o rană gravă la nivelul gâtului.

Resuscitarea nu a avut rezultat

Echipajele medicale sosite la fața locului au început imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, eforturile medicilor nu au avut succes, iar femeia a fost declarată decedată.

Bărbatul suspectat de agresiune a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, deoarece avea mai multe răni la nivelul mâinilor.

Potrivit surselor judiciare, aceste răni ar fi fost suferite în timpul incidentului din locuință, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de anchetatori.

Anchetă pentru omor

Cazul a fost preluat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, care desfășoară cercetări sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș.

Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs tragedia, dar și situația medicală a suspectului, în condițiile în care există informații că acesta ar avea antecedente legate de probleme psihice.

În funcție de rezultatele anchetei și de concluziile expertizei medico-legale, procurorii vor decide ce măsuri legale vor fi luate în acest caz.