Un primar din Germania pune bețe în roate planurilor UE de a crește producția de arme și muniții pentru Ucraina

Eforturile Europei de a stimula producția de armament și de a ajuta Ucraina să respingă invazia Rusiei se confruntă cu un obstacol neașteptat în cadrul unei administrații locale germane.

Consiliul municipal din Troisdorf, care are o populație de aproape 80.000 de locuitori, a blocat, deocamdată, planurile prezentate de o mare companie de armament de a-și extinde producția la nivel local.

Invocând necesitățile de dezvoltare, "refuzul" municipalității din vestul țării, în apropiere de Köln, pune sub semnul întrebării capacitatea Uniunii Europene de a fabrica mai multe arme într-un moment crucial.

La începutul acestui an, UE s-a angajat să intensifice livrările de obuze de artilerie atât de necesare Ucrainei, deoarece forțele Kievului se confruntă cu lipsuri.

Primarul din Troisdorf are rareori un rol în politica internațională, dar oficialul local a fost tras la răspundere de ministrul german al apărării, Boris Pistorius, în parlament, la începutul lunii decembrie, pentru că a blocat proiectul.

Recunoscând riscurile, ministrul a îndemnat autoritățile locale și regionale să accelereze ritmul de producție a armelor.

"Presiunea (...) este mare, deoarece în Europa și în Germania există un adevărat blocaj în ceea ce privește muniția", a declarat Pistorius în fața deputaților.

De săptămâni întregi, Troisdorf se află în conflict cu gigantul în domeniul armamentului Diehl Defence, a cărui fabrică locală produce dispozitivele de aprindere necesare pentru cantități mari de explozibili, cum ar fi rachete și încărcături pentru rachete.

Aceste piese sunt folosite la fabricarea sistemului de apărare aeriană Iris-T, din care trei exemplare au fost livrate de guvernul german Ucrainei.

Fabrica din Troisdorf este o verigă importantă în obiectivele Europei de a sprijini Ucraina, în timp ce Kievul își îndeamnă aliații să îi furnizeze mai multe muniții într-un moment în care se luptă să respingă ofensiva rusă.

UE s-a angajat să furnizeze Ucrainei un milion de cartușe de artilerie până în martie 2024 pentru a ajuta Kievul în lupta împotriva Rusiei.

Până în prezent, a livrat aproximativ 300.000 de cartușe din propriile stocuri, acum epuizate.

Partea industriei germane din planul UE ar trebui să ajungă în cele din urmă la 300.000 - 400.000 de obuze pe an, de peste trei ori mai mult decât producția din momentul invaziei rusești în Ucraina la începutul anului 2022, au declarat pentru AFP surse din industrie.

Autoritățile vor locuințe și birouri

Dar Diehl Defence vede acum viitorul locației sale din Troisdorf în mare pericol, după ce orașul a decis să revendice o parte din parcul de afaceri în care își are sediul DynITEC, filiala grupului.

Producătorul de armament dorea să cumpere terenul, care fusese scos la vânzare de fosta companie de armament Dynamit Nobel, pentru a-și putea extinde capacitatea de producție.

La rândul său, autoritățile locale intenționează să transforme în locuințe și birouri terenul, care are dimensiunea a 50 de terenuri de fotbal și este situat în mod ideal în apropierea centrului orașului.

"Prin punerea sub semnul întrebării a sitului de la Troisdorf, capacitatea de apărare a Republicii Federale Germania este subminată", a avertizat în replică Thomas Bodenmueller, membru al consiliului de administrație al Diehl Defence.

Consilierii se opun

Un spectru larg de consilieri municipali, de la primarul conservator Alexander Biber la ecologiștii Verzi și extrema stângă Die Linke - aproximativ două treimi din consiliu - au refuzat să sacrifice o zonă atât de mare din centrul orașului.

Aceasta deoarece, potrivit autorităților locale, producția de explozibili și dispozitive de luptă necesită zone de protecție uriașe în jurul fabricii, care nu pot fi construite din motive de siguranță.

Pentru Marie-Agnes Strack-Zimmermann, președinta comisiei de apărare din Bundestag și o susținătoare a Ucrainei, poziția primarului din Troisdorf "este pur și simplu iresponsabilă".

"Este vorba despre Ucraina, dar și și, mai ales, despre securitatea Germaniei", a declarat ea pentru AFP.

Deocamdată, Biber rămâne impasibil.

În pofida întâlnirilor de mediere din perioada premergătoare sărbătorilor de Crăciun, nu s-a găsit încă niciun compromis și nu este singurul care se opune.

La începutul acestui an, grupul Rheinmetall, o altă emblemă a industriei germane de armament, a declarat că nu va construi o nouă fabrică de praf de pușcă pentru muniție în regiunea Saxonia din estul Germaniei.

Proiectul a provocat îngrijorare în rândul populației locale și, în lipsa acceptului publicului, Rheinmetall a mutat proiectul într-o altă locație din Bavaria.

În timp ce experții spun că Kievul are nevoie de trei milioane de cartușe pe an, Pistorius a avertizat luna trecută că UE probabil nu va reuși să își atingă obiectivul din martie de a livra chiar și un milion de cartușe de obuzier, de care are nevoie disperată.