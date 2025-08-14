ONG-ul Reporteri Fără Frontiere, declarat indezirabil în Rusia

Ministerul rus al Justiţiei a declarat ONG-ul Reporteri Fără Frontiere (RSF) "indezirabil" pe teritoriul Rusiei, ceea ce înseamnă de facto interzicerea sa, în plină reprimare de către autorităţi a oricărei forme de disidenţă.

Conform unei liste oficiale publicate pe site-ul ministerului rus, RSF, care are drept obiectiv apărarea libertăţii presei, face în prezent parte din organizaţiile "străine" ale căror "activităţi" sunt considerate "indezirabile" pe teritoriul Rusiei, potrivit Agerpres.

În Rusia, declararea unei organizaţii ca "indezirabilă" echivalează în fapt cu interzicerea activităţilor sale deoarece expune la acţiuni în justiţie şi la posibile pedepse cu închisoarea persoanele care lucrează sau finanţează o astfel de organizaţie.

De la ofensiva pe scară largă împotriva Ucrainei, din februarie 2022, autorităţile ruse au accentuat puternic acţiunile de reprimare a vocilor disidente închizând sute de persoane şi interzicând zeci de ONG-uri şi instituţii media.

RSF, care are sediul în Franţa, denunţă în mod regulat aceste încălcări ale libertăţii de exprimare şi oferă sprijin jurnaliştilor persecutaţi în Rusia.

Pe site-ul său, ONG-ul deplânge faptul că aproape întreaga presă independentă din Rusia a fost interzisă, blocată şi/sau declarată "agent străin" sau "organizaţie indezirabilă".

În 2015, Moscova a început să întocmească o listă de organizaţii "indezirabile". Ea cuprinde în prezent peste 250 de entităţi, precum ONG-urile Amnesty International şi Greenpeace, precum şi mai multe instituţii de presă.