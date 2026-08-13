 O femeie a născut într-un tren Intercity. Evenimentul, descris drept „excepțional și plin de bucurie” | adevarul.ro
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O femeie a născut într-un tren Intercity. Evenimentul, descris drept „excepțional și plin de bucurie”

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O pasageră a născut marți seară la bordul unui tren Intercity al operatorului feroviar finlandez VR, pe ruta Helsinki–Vaasa. Compania spune că nu are cunoștință de un alt copil născut vreodată într-unul dintre trenurile sale, iar cursa și-a continuat drumul fără întârzieri importante.

Tren al companiei VR
Tren al companiei VR FOTO: X Tareeq

Pasagerii trenului IC49 pe ruta Helsinki–Vaasa au avut parte marți de o surpriză de neuitat, când un bebeluș s-a născut la bord.

Compania VR afirmă că acest eveniment excepțional a reprezentat un moment plin de bucurie și ar putea fi o premieră pentru operatorul feroviar finlandez.

VR felicită călduros familia pentru acest moment special”, a transmis Tiina Nummenmaa, manager de comunicare al operatorului finlandez, care a descris evenimentul drept unul „excepțional și plin de bucurie”, scrie clubferoviar.ro.

Un alt pasager ar fi ajutat la naștere

Potrivit publicației finlandeze Ilta-Sanomat, cel puțin un alt pasager ar fi ajutat-o pe mamă în timpul nașterii. 

Personalul trenului a alertat serviciile de urgență, iar o ambulanță a fost trimisă în gara Seinäjoki, unde mama și nou-născutul au coborât din tren pentru a fi preluați de echipajul medical.

Reprezentanta VR a precizat că angajații companiei sunt pregătiți să intervină în situații medicale neobișnuite și să colaboreze cu dispeceratele de urgență și personalul medical.

În acest caz, echipajul trenului ar fi gestionat situația calm și profesionist.

Compania feroviară finlandeză spune că nu are în evidențe un alt caz similar din ultimii ani.

După ce mama și copilul au fost preluați la Seinäjoki, trenul IC49 și-a continuat călătoria spre Vaasa fără o întârziere importantă.

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